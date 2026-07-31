Sportsnet Announces Coverage Details for 2026 National Bank Open presented by Rogers

As Canada’s biggest tennis stars and the world’s best players converge in Toronto and Montreal, Sportsnet is bringing fans exclusive multiplatform coverage of the 2026 National Bank Open presented by Rogers from August 2 to August 13 across Sportsnet and streaming on Sportsnet+ (full broadcast schedule below).
National Bank Open presented by Rogers on Sportsnet broadcast details include:
Tennis Central, presented by Sobeys
- Host: Bray Fay; Analysts: Genie Bouchard and Jan-Michael Gambill
Toronto (WTA)
- Centre Court – Play-by-play: Jack Michaels; Analyst: Tracy Austin; Reporter: Danielle Michaud
Montreal (ATP)
- Centre Court – Play-by-play: Rob Faulds; Analyst: Jimmy Arias; Reporter: Jesse Levine
The National Bank Open presented by Rogers, will represent the final call for veteran broadcaster Rob Faulds, who will retire from an incredible 51-year career in sports broadcasting at the conclusion of the tournament.
2026 National Bank Open presented by Rogers – Sportsnet Broadcast Schedule
* ATP and WTA World Feed from August 2-7; Sportsnet production from August 8-13
Sunday, August 2
- Men’s Day Session – 11 a.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Day Session – 12:30 p.m. (SN360)
- Men’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet ONE)
Monday, August 3
- Men’s Day Session – 11 a.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Day Session – 12:30 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Men’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Night – 7 p.m. ET (SN360)
Tuesday, August 4
- Men’s Day Session – 11 a.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Day – 12:30 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Men’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Night Session – 7 p.m. ET (SN360)
Wednesday, August 5
- Men’s Day Session – 11 a.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Day Session – 12:30 p.m. ET (SN360)
- Men’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet ONE)
Thursday, August 6
- Men’s Day Session – 12:30 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Day Session – 12:30 p.m. ET (SN360)
- Men’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet ONE)
Friday, August 7
- Men’s Day Session – 12:30 p.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Day Session – 12:30 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Men’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Night Session – 7 p.m. ET (SN360)
Saturday, August 8
- Men’s Day Session – 12:30 p.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Day Session – 12:30 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Men’s Night Session – 6 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Night Session – 7 p.m. ET (SN360)
Sunday, August 9
- Men’s Day Session – 12:30 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Day Session – 12:30 p.m. ET (SN360)
- Men’s Night Session – 6 p.m. ET (Sportsnet)
- Women’s Night Session – 7 p.m. ET (Sportsnet ONE)
Monday, August 10
- Men’s Quarterfinals – 6 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Quarterfinals – 7 p.m. ET (SN360)
Tuesday, August 11
- Men’s Quarterfinals – 6 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Quarterfinals – 7 p.m. ET (SN360)
Wednesday, August 12
- Men’s Semifinals – 6 p.m. ET (Sportsnet ONE)
- Women’s Semifinals – 7 p.m. ET (SN360)
Thursday, August 13
- Women’s Final – 6 p.m. ET (Sportsnet & SN360)
- Men’s Final – 8 p.m. ET (Sportsnet ONE)