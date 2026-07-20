User Videos

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Its Always Sunny in Philadelphia (FXX / FXX Canada) Season 18 Premieres August 17, 2026.
American Horror Story (FX / FX Canada) Season 13 Premieres September 24, 2026.
Godfather of Harlem (MGM+ / Crave) has been renewed for a Final 2hr Episode that will serve as a Series Finale.
Nightsleeper (BBC / Super Channel Fuse) has been renewed for a Second season.
Adults (FX / FX Canada) Season 2 Premieres August 27, 2026.
Outlander: Blood of My Blood (Starz / Starz Canada) Season 2 Premieres September 18, 2026.
STREAMING
Where's Wanda? (Apple TV) Season 2 Premieres October 21, 2026.
Colin From Accounts (Paramount+ / CBC Gem) upcoming 3rd Season will be the Final Season.
House of David (Amazon Prime Video) has been renewed for a Third season.
It's Not Like That (Amazon Prime Video) has been cancelled after 1 season.
X-Men '97 (Disney+) has been renewed for 3rd & 4th seasons
Nemesis (Netflix) has been renewed for a Second season
Every Year After (Amazon Prime Video) has been renewed for a Second season
Leanne (Netflix) Season 2 Premieres August 27, 2026.
My Life with the Walter Boys (Netflix) Season 3 Premieres August 6, 2026.
Average Joe (Paramount+) Season 2 Premieres August 19, 2026.
Dutton Ranch (Paramount+) has been renewed for a Second season
Batman: Caped Crusader (Amazon Prime Video) Season 2 Premieres July 31, 2026.
Hellavu Boss (Amazon Prime Video) Season 3, Part 1 Premieres October 14, 2026.
Ponies (Peacock / Showcase) has been cancelled after 1 season.
Kevin (Amazon Prime Video) has been cancelled after 1 season.
A Woman of Substance (Channel 4 UK / BritBox Canada) has been renewed for a Second season
Outer Banks (Netflix) 5th and Final Season Premieres August 20, 2026.
Gangs of Galicia (Netflix) has been renewed for a 3rd and Final season
The Boroughs (Netflix) has been cancelled after 1 season.
The Proud Family: Louder and Prouder (Disney+) 4th and Final Season Premieres July 29, 2026.
Rivals (Hulu / Disney+ Canada) has been renewed for a Third season
The Four Seasons (Netflix) has been renewed for a Third season
Slow Horses (Apple TV) Season 6 Premieres September 16, 2026.
Widow's Bay (Apple TV) has been renewed for a Second season
A Good Girl's Guide to Murder (Netflix) has been renewed for a Third and Final season
Lupin (Netflix) Part 4 Premieres October 23, 2026.
Lioness (Paramount+) Season 3 Premieres August 2, 2026.
Futurama (Hulu / Disney+ Canada) Season 14 Premieres August 3, 2026.
King of the Hill (Hulu / Disney+ Canada) Season 15 Premieres July 20, 2026.
Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video) Season 3 Premieres November 11, 2026.
The Terminal List (Amazon Prime Video) Season 2 Premieres October 21, 2026.
Ransom Canyon (Netflix) Season 2 Premieres July 23, 2026.
Ted Lasso (Apple TV) Season 4 Premieres August 5, 2026.
Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+ / CTV Sci-fi Channel) Season 4 Premieres July 23, 2026.
Dark Matter (Apple TV) Season 2 Premieres August 28, 2026.
Women in Blue (Apple TV) Season 2 Premieres August 12, 2026.
What's On?
What’s On? July 12 - 25:
SERIES PREMIERE
Breaking Bear
Hope Valley: 1874
Lucky
My Daughter's Father
Ride or Die
Sherlock & Daughter
Stuart Fails to Save the Universe
The Hawk
Then You Run
SEASON PREMIERE
All American
King of the Hill
Ransom Canyon
Star Trek: Strange New Worlds
SEASON FINALE
Anne Rice's Interview with the Vampire
Criminal Minds: Evolution