August 27 – September 2: Crave Weekly Streaming Overview  

August 27 – National Film Board of Canada (NFB) *Collection*
- Crave adds an additional 24 documentaries and four short films to its NFB Library Collection. The full list of new titles is available below.
August 28 – Crave Original FOOL ME ONCE *Docuseries Premiere*
- FOOL ME ONCE is a four-part one-hour investigative docuseries about Marcel André Vautour, a prolific Canadian con artist whose two-decade trail of deception left heartbreak and financial ruin across continents. Charming, elusive, and addicted to control, Marcel operated an evolving network of romance, business, immigration, and medical scams that defrauded victims of more than a million dollars. The series follows three women, Kym, Jodi, and Andréa, each drawn into a relationship that ended in betrayal. Believing they were alone, they found one another online and turned grief into action, launching a grassroots investigation that exposed the scale of Marcel’s crimes and the systemic failures that allowed him to continue. As their pursuit widens, new victims and scams surface, revealing a criminal pattern that transcends borders, genders, and decades. What begins as a personal reckoning becomes a broader exposé of manipulation, accountability, and survival. All four parts drop on Friday, August 28.
September 1 – Crave Original THE REBUILD: INSIDE THE MONTREAL CANADIENS *Season 3 Premiere*
- The Montreal Canadiens are back in the playoffs for the second consecutive year with a clear objective: to extend their run and continue their progress. In Season 3, and across six new episodes, viewers once again gain unprecedented access to the heart of the Canadiens’ dressing room, following the development of the team’s young stars alongside its veteran leaders. The first two episodes premiere September 1, followed by one episode on subsequent weeks.
Programming Premieres and Key Finales for the week of August 27 – September 2
*All Programming Subject to Change*
HBO and HBO Max
September 2 – HBO Original HARD KNOCKS: TRAINING CAMP WITH THE SEATTLE SEAHAWKS S27 E5 (Season Finale)
Movies
August 27 – CAPTAIN *Canadian Title*
August 28 – DEAD MANS WIRE
August 28 – IN COLD LIGHT *Canadian Title*
August 28 – TURBULENCE
NFB Library Collection
August 27 – LOG DRIVER’S WALTZ (Short Film) *Canadian Title*
August 27 – MAYBE ELEPHANTS (Short Film) *Canadian Title*
August 27 – RYAN (Short Film) *Canadian Title*
August 27 – HIGGLETY PIGGLETY POP! OR THERE MUST BE MORE TO LIFE (Short Film) *Canadian Title*
August 27 – ANYTHING FOR FAME (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – ARAB WOMEN SAY WHAT?! (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – BEYOND PAPER (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – BIRTH OF A FAMILY (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – BOREALIS (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – DEAR AUDREY (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – EVER DEADLY (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – GHOSTS OF THE SEA (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – INCANDESCENCE (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – KANEHSATAKE 270 YEARS OF RESISTANCE (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – KIMMAPIIYIPITSSINI: THE MEANING OF EMPATHY (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – LADIES AND GENTLEMEN…MR. LENOARD COHEN (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – LAY DOWN YOUR HEART (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – LOVE: THE LAST CHAPTER (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – THE MAGNITUDE OF ALL THINGS (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – NECHAKO: IT WILL BE A BIG RIVER AGAIN (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – THE NEST (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – THE PERFECT STORY (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – A QUIET GIRL (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – REEL INJUN (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – THE ROSE FAMILY (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – SOMEONE LIKE ME (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – STAR WARS KID: THE RISE OF THE DIGITAL SHADOWS (Documentary) *Canadian Title*
August 27 – UNARCHIVED (Documentary) *Canadian Title*
STARZ
August 28 – KILLER WHALE
Additional Highlights
August 28 – ICONS UNEARTHED: QUENTIN TARANTINO MOVIES E6 (Finale)
September 1 – SATURDAY NIGHT LIVE S51
September 1 – SATURDAY NIGHT LIVE (Library)
September 1 – THE REBUILD: INSIDE THE MONTREAL CANADIANS S3 E1-2 (Season Premiere)
September 1 – BEST OF WILL FERREL (Special)
September 1 – BEST OF WILL FERRELL II (Special)
September 1 – BEST OF CHRIS FARLEY (Special)
September 1 – BEST OF JOHN BELUSHI (Special)
September 1 – BEST OF STEVE MARTIN (Special)
September 1 – BEST OF CHRISTOPHER WALKEN (Special)
September 1 – BEST OF ALEC BALDWIN (Special)
September 1 – BEST OF JIMMY FALLON (Special)
September 1 – BEST OF DAVID SPADE (Special)
September 1 – BEST OF ADAM SANDLER (Special)
September 1 – BEST OF CHRIS ROCK (Special)
September 1 – BEST OF DANA CARVEY (Special)