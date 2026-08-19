August 20 – 26: Crave Weekly Streaming Overview  

August 20 – National Film Board of Canada (NFB) Short Film Collection
- The NFB spotlights 15 animated short films showcasing decades of Canadian creativity – including 1994 Oscar® -winning Best Short Film (Animated), BOB’S BIRTHDAY, and Oscar®-nominated short films ANIMAL BEHAVIOUR (2018), BLACKFLY (1991), THE BIG SNIT (1985), and THE CAT CAME BACK (1988), all available under The NFB Collection, Thursday, August 20 on Crave.
August 21 – HBO Original CONAN O’BRIEN MUST GO *Season 3 Premiere*
- In this riotously funny travel series, Conan O’Brien experiences local cultures and connects with fans he previously met on his podcast. Season 3 of the Emmy®-winning HBO Original series debuts Friday, August 21 at 9 p.m. ET. New episodes of the four-episode season will debut weekly on Fridays at the same time, concluding with the season finale on Friday, September 11.
Programming Premieres and Key Finales for the week of August 20 – 26
*All Programming Subject to Change*
HBO and HBO Max
August 21 – HBO Original CONAN O’BRIEN MUST GO S3 E1 (Season Premiere)
Movies
August 20 – FOLLIES *Canadian Title*
August 20 – CAP FAREWELL
August 21 – GENERATIONS: THE EVOLUTION OF SPIDER-MAN (Special)
August 21 – 10 THINGS I HATE ABOUT YOU
August 21 – LUCKY DAY *Canadian Title*
August 21 – PREDATOR: BADLANDS
August 21 – SNIPER: THE LAST STAND
August 21 – OPPENHEIMER
August 21 – MR. MONK’S LAST CASE: A MONK MOVIE
August 21 – WHAT WE DREAMED OF THEN *Canadian Title*
August 21 – SHOWGIRLS
August 21 – SEEDS *Canadian Title*
August 25 – AMERICAN WOMAN *Canadian Title*
NFB Short Films
August 20 – ANIMAL BEHAVIOUR *Canadian Title*
August 20 – THE BIG SNIT *Canadian Title*
August 20 – BLACKFLY *Canadian Title*
August 20 – BOB’S BIRTHDAY *Canadian Title*
August 20 – THE CAT CAME BACK *Canadian Title*
August 20 – FREAKS OF NURTURE *Canadian Title*
August 20 – GETTING STARTED *Canadian Title*
August 20 – IF IT WAS GOD… *Canadian Title*
August 20 – SLEEPING BETTY *Canadian Title*
August 20 – JUKE BAR *Canadian Title*
August 20 – MADAME TUTLI-PUTLI *Canadian Title*
August 20 – SAINTE BARBE *Canadian Title*
August 20 – SPECIAL DELIVERY *Canadian Title*
August 20 – THE SWEATER *Canadian Title*
August 20 – WHAT ON EARTH *Canadian Title*
STARZ
August 21 – RIVER *Canadian Title*
August 21 – 10 THINGS I HATE ABOUT YOU
August 21 – LUCKY DAY *Canadian Title*
August 21 – SHOWGIRLS
Additional Highlights
August 25 – Crave Original DARK SIDE OF THE RING S7 E9 *Canadian Title* (Season Finale)
August 25 – CHASSEURS D’HÉRITIERS S2 E1 *Canadian Title* (Season Premiere)
Next Day on Crave
August 16 – JEOPARDY! MASTERS S4 E1 (Season Premiere) *following CTV
August 20 – DATELINE: SECRETS UNCOVERED S17 E 12 (Season Finale) *following OXYGEN