Sportsnet Announces 2026 Stanley Cup Playoffs First Round Coverage Details

Sportsnet is Here for the Cup! Starting Saturday, the NHL’s best go head-to-head with three Stanley Cup Playoffs series featuring Canadian teams, and Sportsnet is delivering comprehensive coverage of every first-round matchup across Sportsnet, Sportsnet+, CBC, OMNI, and the Sportsnet Radio Network.
Sportsnet’s multiplatform coverage of the Stanley Cup Playoffs includes:
 
TV & Sportsnet+
  • Hockey Central – Ron MacLean and David Amber host pre-game, intermission and post-game alongside experts Kevin Bieksa, Elliotte Friedman, Kelly Hrudey, Jennifer Botterill, and Luke Gazdic.
  • Hockey Night in Canada: Punjabi Edition – Randip Janda, Harpreet Pandher, Gurpreet Sian, Mantar Bhandal, and Taqdeer Thindal deliver select Saturday night games on OMNI Television.
Audio & TV
  • 32 Thoughts: The Podcast presented by Toyota – Canada’s chart-topping hockey podcast with NHL insiders Friedman and Kyle Bukauskas will extend to three episodes per week. Available on-demand.
    • The FAN Hockey Show – With Matt Marchese and Mike Futa serves up exclusive interviews, in-depth analysis and breaking headlines weekdays at Noon ET / 9 a.m. PT across the Sportsnet Radio Network, on-demand and on TV.
    • Real Kyper and Bourne Nick Kypreos and Justin Bourne take a look around the league weekdays at 4 p.m. ET / 1 p.m. PT on Sportsnet, across the Sportsnet Radio Network, on-demand, and on TV.
Digital – Sportsnet.ca, Sportsnet App & Social
  • Must-Reads – In-depth daily reads and analysis from NHL reporters Mark Spector (Edmonton), Alex Adams (Ottawa), Eric Engels (Montreal), Sonny Sachdeva (Pittsburgh), and Ryan Dixon (Buffalo)
  • Highlights, previews, expert predictions and real-time coverage of all the key games and matchups during the Stanley Cup Playoffs.
  • Breaking news, behind-the-scenes content and can’t-miss videos on Sportsnet’s YouTube, X, Instagram and TikTok channels.

 

Stanley Cup Playoffs on Sportsnet – First Round Broadcast Schedule

 

EASTERN CONFERENCE

 

MONTREAL CANADIENS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

  • Chris Cuthbert has the play-by-play call with analyst Craig Simpson and reporter Kyle Bukauskas.
G1
Sunday, April 19
Montreal @ Tampa Bay, 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G2
Tuesday, April 21
Montreal @ Tampa Bay, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G3
Friday, April 24
Tampa Bay @ Montreal, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G4
Sunday, April 26
Tampa Bay @ Montreal, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G5*
Wednesday, April 29
Montreal @ Tampa Bay, TBD
TBD
G6*
Friday, May 1
Tampa Bay @ Montreal, TBD
TBD
G7*
Sunday, May 3
Montreal @ Tampa Bay, TBD
TBD

 

OTTAWA SENATORS vs. CAROLINA HURRICANES

  • Play-by-play announcer John Bartlett and analyst Garry Galley deliver the call, alongside reporter Shawn McKenzie.
G1
Saturday, April 18
Ottawa @ Carolina, 3 p.m. ET / Noon PT
Sportsnet, OMNI
G2
Monday, April 20
Ottawa @ Carolina, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G3
Thursday, April 23
Carolina @ Ottawa, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G4
Saturday, April 25
Carolina @ Ottawa, 3 p.m. ET / Noon PT
Sportsnet, OMNI
G5*
Monday, April 27
Ottawa @ Carolina, TBD
TBD
G6*
Thursday, April 30
Carolina @ Ottawa, TBD
TBD
G7*
Saturday, May 2
Ottawa @ Carolina, TBD
TBD

 

PHILADELPHIA FLYERS vs. PITTSBURGH PENGUINS

G1
Saturday, April 18
Philadelphia @ Pittsburgh, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
Sportsnet
G2
Monday, April 20
Philadelphia @ Pittsburgh, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
SN360
G3
Wednesday, April 22
Pittsburgh @ Philadelphia, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, SN360
G4
Saturday, April 25
Pittsburgh @ Philadelphia, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
Sportsnet
G5*
Monday, April 27
Philadelphia @ Pittsburgh, TBD
TBD
G6*
Wednesday, April 29
Pittsburgh @ Philadelphia, TBD
TBD
G7*
Saturday, May 2
Philadelphia @ Pittsburgh, TBD
TBD

 

BOSTON BRUINS vs. BUFFALO SABRES

G1
Sunday, April 19
Boston @ Buffalo, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
SN360, SN1
G2
Tuesday, April 21
Boston @ Buffalo, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT
SN360
G3
Thursday, April 23
Buffalo @ Boston, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
SN360
G4
Sunday, April 26
Buffalo @ Boston, 2 p.m. ET / 11 a.m. PT
Sportsnet
G5*
Tuesday, April 28
Boston @ Buffalo, TBD
TBD
G6*
Friday, May 1
Buffalo @ Boston, TBD
TBD
G7*
Sunday, May 3
Boston @ Buffalo, TBD
TBD

 

WESTERN CONFERENCE

 

LOS ANGELES KINGS vs. COLORADO AVALANCHE

G1
Sunday, April 19
Los Angeles @ Colorado, 3 p.m. ET / Noon PT
Sportsnet
G2
Tuesday, April 21
Los Angeles @ Colorado, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
SN360
G3
Thursday, April 23
Colorado @ Los Angeles, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
Sportsnet, SN360
G4
Sunday, April 26
Colorado @ Los Angeles, 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT
SNW, SNP, SN360
G5*
Wednesday, April 29
Los Angeles @ Colorado, TBD
TBD
G6*
Friday, May 1
Colorado @ Los Angeles, TBD
TBD
G7*
Sunday, May 3
Los Angeles @ Colorado, TBD
TBD

 

MINNESOTA WILD vs. DALLAS STARS

G1
Saturday, April 18
Minnesota @ Dallas, 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT
Sportsnet
G2
Monday, April 20
Minnesota @ Dallas 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
SN360
G3
Wednesday, April 22
Dallas @ Minnesota, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
SN360
G4
Saturday, April 25
Dallas @ Minnesota, 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT
Sportsnet
G5*
Tuesday, April 28
Minnesota @ Dallas, TBD
TBD
G6*
Thursday, April 30
Dallas @ Minnesota, TBD
TBD
G7*
Saturday, May 2
Minnesota @ Dallas, TBD
TBD

 

UTAH MAMMOTH vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

  • Harnarayan Singh and John Garrett team up in the booth, with Dan Murphy reporting rinkside.
G1
Sunday, April 19
Utah @ Vegas, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G2
Tuesday, April 21
Utah @ Vegas, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G3
Friday, April 24
Vegas @ Utah, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
SN360
G4
Monday, April 27
Vegas @ Utah, TBD
TBD
G5*
Wednesday, April 29
Utah @ Vegas, TBD
TBD
G6*
Friday, May 1
Vegas @ Utah, TBD
TBD
G7*
Sunday, May 3
Utah @ Vegas, TBD
TBD

 

EDMONTON OILERS vs. ANAHEIM DUCKS

  • Play-by-play announcer Jack Michaels pairs with analyst Louie DeBrusk, and reporter Scott Oake.
G1
Monday, April 20
Anaheim @ Edmonton, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G2
Wednesday, April 22
Anaheim @ Edmonton, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G3
Friday, April 24
Edmonton @ Anaheim, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G4
Sunday, April 26
Edmonton @ Anaheim, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G5*
Tuesday, April 28
Anaheim @ Edmonton, TBD
TBD
G6*
Thursday, April 30
Edmonton @ Anaheim, TBD
TBD
G7*
Saturday, May 2
Anaheim @ Edmonton, TBD
TBD
 
*If necessary
**All broadcasts available to stream on Sportsnet+
***Schedule subject to change; most up-to-date broadcast details available online

