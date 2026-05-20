Sportsnet Announces 2026 Stanley Cup Playoffs Conference Finals Coverage Details, Beginning Tomorrow

As the battle for the Cup intensifies with only four teams left standing, Sportsnet continues its exclusive coverage of the 2026 Stanley Cup Playoffs with the Conference Finals across Sportsnet, CBC, OMNI Television, and via live stream on Sportsnet+ (full Conference Finals schedule below).

Ron MacLean hosts Hockey Central pre-game, intermission, and post-game alongside experts Kevin Bieksa, Kelly Hrudey, Jennifer Botterill, Luke Gazdic and Colby Armstrong, with David Amber and Elliotte Friedman on location for the Canadiens vs. Hurricanes series. Plus, special guests Jake Allen and Ryan Strome join the panel for select games. Saturday night games will also air on Hockey Night in Canada: Punjabi Edition on OMNI Television.

Stanley Cup Playoffs on Sportsnet – Conference Finals Broadcast Schedule

EASTERN CONFERENCE

MONTREAL CANADIENS vs. CAROLINA HURRICANES

Chris Cuthbert has the play-by-play call with analyst Craig Simpson and reporter Kyle Bukauskas.

G1 Thurs., May 21 Montreal @ Carolina, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G2 Sat., May 23 Montreal @ Carolina, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT Sportsnet, CBC, OMNI G3 Mon., May 25 Carolina @ Montreal, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G4 Wed., May 27 Carolina @ Montreal, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G5* Fri., May 29 Montreal @ Carolina, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G6* Sun., May 31 Carolina @ Montreal, TBD Sportsnet G7* Tues., June 2 Montreal @ Carolina, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC

WESTERN CONFERENCE

VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs COLORADO AVALANCHE

Play-by-play announcer John Bartlett and analyst Garry Galley deliver the call, alongside reporter Shawn McKenzie.

G1 Wed., May 20 Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G2 Fri., May 22 Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G3 Sun., May 24 Colorado @ Vegas, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G4 Tues., May 26 Colorado @ Vegas, 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Sportsnet, CBC G5* Thurs., May 28 Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC G6* Sat., May 30 Colorado @ Vegas, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC, OMNI G7* Mon., June 1 Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Sportsnet, CBC

*If necessary

**All broadcasts available to stream on Sportsnet+

***Schedule subject to change; most up-to-date broadcast details available online