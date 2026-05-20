Sportsnet Announces 2026 Stanley Cup Playoffs Conference Finals Coverage Details, Beginning Tomorrow

As the battle for the Cup intensifies with only four teams left standing, Sportsnet continues its exclusive coverage of the 2026 Stanley Cup Playoffs with the Conference Finals across Sportsnet, CBC, OMNI Television, and via live stream on Sportsnet+ (full Conference Finals schedule below).
Ron MacLean hosts Hockey Central pre-game, intermission, and post-game alongside experts Kevin Bieksa, Kelly Hrudey, Jennifer Botterill, Luke Gazdic and Colby Armstrong, with David Amber and Elliotte Friedman on location for the Canadiens vs. Hurricanes series. Plus, special guests Jake Allen and Ryan Strome join the panel for select games. Saturday night games will also air on Hockey Night in Canada: Punjabi Edition on OMNI Television.
Stanley Cup Playoffs on Sportsnet – Conference Finals Broadcast Schedule
EASTERN CONFERENCE
MONTREAL CANADIENS vs. CAROLINA HURRICANES
- Chris Cuthbert has the play-by-play call with analyst Craig Simpson and reporter Kyle Bukauskas.
|G1
|Thurs., May 21
|Montreal @ Carolina, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G2
|Sat., May 23
|Montreal @ Carolina, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
|Sportsnet, CBC, OMNI
|G3
|Mon., May 25
|Carolina @ Montreal, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G4
|Wed., May 27
|Carolina @ Montreal, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G5*
|Fri., May 29
|Montreal @ Carolina, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G6*
|Sun., May 31
|Carolina @ Montreal, TBD
|Sportsnet
|G7*
|Tues., June 2
|Montreal @ Carolina, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
WESTERN CONFERENCE
VEGAS GOLDEN KNIGHTS vs COLORADO AVALANCHE
- Play-by-play announcer John Bartlett and analyst Garry Galley deliver the call, alongside reporter Shawn McKenzie.
|G1
|Wed., May 20
|Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G2
|Fri., May 22
|Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G3
|Sun., May 24
|Colorado @ Vegas, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G4
|Tues., May 26
|Colorado @ Vegas, 9 p.m. ET / 6 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G5*
|Thurs., May 28
|Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
|G6*
|Sat., May 30
|Colorado @ Vegas, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC, OMNI
|G7*
|Mon., June 1
|Vegas @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|Sportsnet, CBC
*If necessary
**All broadcasts available to stream on Sportsnet+
***Schedule subject to change; most up-to-date broadcast details available online