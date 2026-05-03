Sportsnet Announces 2026 Stanley Cup Playoffs Second Round Coverage Details

Sportsnet continues its exclusive coverage of the 2026 Stanley Cup Playoffs, delivering every moment of the Second Round on Sportsnet, Sportsnet ONE, Sportsnet 360, and CBC, and via live stream on Sportsnet+. Select Saturday night games will also air on Hockey Night in Canada: Punjabi Edition on OMNI Television (full schedule below).
Ron MacLean and David Amber host Hockey Central pre-game, intermission, and post-game alongside experts Kevin Bieksa, Elliotte Friedman, Kelly Hrudey, Jennifer Botterill, and Luke Gazdic. Calgary Flames forward Ryan Strome and New Jersey defenseman Brenden Dillon join the panel for select games.
Sportsnet also continues to provide in-depth, complementary Stanley Cup Playoffs coverage and can’t-miss content across its TV and streaming, audio, digital, and social channels.
Stanley Cup Playoffs on Sportsnet – Second Round Broadcast Schedule
EASTERN CONFERENCE
TAMPA BAY LIGHTNING/MONTREAL CANADIENS vs. BUFFALO SABRES
- Chris Cuthbert has the play-by-play call with analyst Craig Simpson and reporter Kyle Bukauskas.
G1
Wednesday, May 6
Montreal/Tampa Bay @ Buffalo, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G2
Friday, May 8
Montreal/Tampa Bay @ Buffalo, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G3
Sunday, May 10
Buffalo @ Montreal/Tampa Bay, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G4
Tuesday, May 12
Buffalo @ Montreal/Tampa Bay, TBD
TBD
G5*
Thursday, May 14
Montreal/Tampa Bay @ Buffalo, TBD
TBD
G6*
Saturday, May 16
Buffalo @ Montreal/Tampa Bay, TBD
TBD
G7*
Monday, May 18
Montreal/Tampa Bay @ Buffalo, TBD
TBD
PHILADELPHIA FLYERS vs. CAROLINA HURRICANES
Play-by-play announcer John Bartlett and analyst Garry Galley deliver the call, alongside reporter Shawn McKenzie, starting with Game 2.
G1
Saturday, May 2
Philadelphia @ Carolina, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
Sportsnet
G2
Monday, May 4
Philadelphia @ Carolina, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G3
Thursday, May 7
Carolina @ Philadelphia, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G4
Saturday, May 9
Carolina @ Philadelphia, 6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G5*
Monday, May 11
Philadelphia @ Carolina, TBD
TBD
G6*
Wednesday, May 13
Carolina @ Philadelphia, TBD
TBD
G7*
Saturday, May 16
Philadelphia @ Carolina, TBD
TBD
WESTERN CONFERENCE
MINNESOTA WILD vs. COLORADO AVALANCHE
Harnarayan Singh and Louie DeBrusk team up in the booth with David Amber and Sean Reynolds reporting rinkside.
G1
Sunday, May 3
Minnesota @ Colorado, 9 p.m. ET / 6 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G2
Tuesday, May 5
Minnesota @ Colorado, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G3
Saturday, May 9
Colorado @ Minnesota, 9 p.m. ET / 6 p.m. PT
Sportsnet, CBC
G4
Monday, May 11
Colorado @ Minnesota, TBD
TBD
G5*
Wednesday, May 13
Minnesota @ Colorado, TBD
TBD
G6*
Friday, May 15
Colorado @ Minnesota, TBD
TBD
G7*
Sunday, May 17
Minnesota @ Colorado, TBD
TBD
ANAHEIM DUCKS vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS
G1
Monday, May 4
Anaheim @ Vegas, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
Sportsnet
G2
Wednesday, May 6
Anaheim @ Vegas, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
Sportsnet
G3
Friday, May 8
Vegas @ Anaheim, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
Sportsnet
G4
Sunday, May 10
Vegas @ Anaheim, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT
Sportsnet
G5*
Tuesday, May 12
Anaheim @ Vegas, TBD
TBD
G6*
Thursday, May 14
Vegas @ Anaheim, TBD
TBD
G7*
Saturday, May 16
Anaheim @ Vegas, TBD
TBD