Thursday, November 6, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 10

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN3)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/3)
  • 8:15 p.m. ET – Las Vegas @ Denver
    • TSN1/3, CTV2 Network and RDS.ca

Friday Programming

  • 3:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming

  • 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Atlanta @ Indianapolis live from Berlin, Germany
    • TSN+ and RDS2
  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Buffalo @ Miami
    • CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Atlantic and CBS
  • New England @ Tampa Bay
    • CTV Montreal, CTV Atlantic, CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor and RDS2
  • Jacksonville @ Houston
    • TSN+
  • New York Giants @ Chicago
    • CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan and FOX
  • Baltimore @ Minnesota
    • TSN1 and CTV Winnipeg
  • Cleveland Browns @ New York Jets
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Arizona @ Seattle – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan
  • Los Angeles Rams @ San Francisco – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Winnipeg, CTV Atlantic and RDS2
  • Detroit @ Washington – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • TSN1 and FOX

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Pittsburgh @ Los Angeles Chargers
    • TSN1, CTV Network, RDS2 and NBC

Monday Programming

  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1/3)
  • 8:15 p.m. ET – Philadelphia @ Green Bay
    • TSN1/3, CTV2 Network, RDS and ABC
