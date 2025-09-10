September 11-17: Crave Weekly Streaming Overview

SEPTEMBER 16 – LOVE ISLAND GAMES *Season 2 Premiere*
- Season 2 of LOVE ISLAND GAMES premieres Tuesday, Sept. 16. Hosted by Ariana Madix and narrated by Iain Sterling, the series brings together fan-favourite Islanders from various LOVE ISLAND series across the globe, including USA, UK, and Australia. In this cheeky iteration of the popular reality series, couples will compete in challenges while navigating dating, eliminations, recoupling, dramatic arrivals, and new competition twists and turns to help control the game like never before. Episode 2 will stream the following Wednesday, September 17, with subsequent episodes streaming every Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday on Crave.
Programming Premieres and Key Finales for the week of September 11-17
*All Programming Subject to Change*
Movies
September 11 – THE BLUE LAGOON
September 12 – CHRISTINE (1983)
September 12 – NIGHT AT THE MUSEUM
September 12 – POLTERGEIST
September 12 – HAIRSPRAY
September 12 – BEAU IS AFRAID
September 12 – TOP GUN
September 12 – JURASSIC WORLD: DOMINION
STARZ
September 11 – THE BLUE LAGOON
September 12 – CHRISTINE (1983)
September 12 – JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND
September 12 – MAZE RUNNER
September 12 – MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS
September 12 – MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
September 12 – NIGHT AT THE MUSEUM
September 12 – GUNSLINGERS
September 12 – POLTERGEIST
Additional Highlights
September 12 – THE QUIZ WITH BALLS, Season 1-2
September 13 – LITTLE ANGEL, Season 2, Part 2
September 15 – CHASING MONSTERS, Season 1-4
September 16 – OGGY AND THE COCKROACHES, Season 7
September 16 – LOVE ISLAND GAMES, Season 2, Episode 1 (Season Premiere)
September 17 – VINTAGE TECH HUNTERS, Season 1 *Canadian Title*
Next Day on Crave
September 14 – 2025 CCMA AWARDS *Canadian Title* *following CTV
September 16 – DEATH ROW CONFIDENTIAL: SECRETS OF A SERIAL KILLER, Episode 1 *following Oxygen True Crime
September 17 – HIGH POTENTIAL, Season 2, Episode 1 (Season Premiere) *following CTV
September 17 – THE AMAZING RACE CANADA, Season 11, Episode 10 (Season Finale) *following CTV
September 17 – CELEBRITY WEAKEST LINK, Season 1, Episode 1 (Series Premiere)