October 30-November 5: Crave Weekly Streaming Overview

NOVEMBER 2 – HBO’s I LOVE L.A. *Series Premiere*
- From creator and star Rachel Sennott (Bottoms, Shiva Baby) comes a story of an ambitious friend group that navigates life and love in LA. I LOVE LA also stars Jordan Firstman, Josh Hutcherson, Odessa A’zion, and True Whitaker. Debuting Sunday, Nov. 2 at 10:30 p.m. ET, new episodes of the eight-episode season stream weekly until the finale on Sunday, Dec. 21
NOVEMBER 2 – HARRY POTTER: WIZARDS OF BAKING *Season 2 Premiere*
- The series returns with even more spellbinding creations, enchanted elements and baking wizardry as a new field of competitors embark on the experience of a lifetime. Returning hosts James and Oliver Phelps (Fred and George Weasley) bring their charm, humour and behind-the-scenes anecdotes, and are joined by esteemed culinary judges Carla Hall and Jozef Youssef, who bring their discerning palates and high expectations to the table. HARRY POTTER: WIZARDS OF BAKING premieres Sunday, Nov. 2 at 8 p.m. ET and follows a weekly release schedule with new episodes streaming subsequent Sundays at 8 p.m. ET.
Programming Premieres and Key Finales for the week of October 30-November 5
*All Programming Subject to Change*
HBO and HBO Max
Movies
October 31 – CHALLENGERS
October 31 – THE STRANGERS
October 31 – THE OTHERS
October 31 – FIRESTARTER (2022)
October 31 – GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
October 31 – SHARP CORNER *Canadian Title*
October 31 – THE SILENCE OF THE LAMBS
October 31 – MOMMY
November 1 – RESIDENT EVIL
November 1 – RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
November 1 – RESIDENT EVIL: EXTINCTION
November 1 – RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
November 1 – THE FAMILY MAN
November 1 – THE HOLIDAY
November 1 – PARTHENOPE
November 2 – A BRUSH WITH CHRISTMAS
November 2 – A CHRISTMAS… PRESENT
November 3 – THE HOBBY
STARZ
October 31 – MATTHIAS & MAXIME
Additional Highlights
October 30 – THE TRAITORS: NETHERLANDS Season 3-4
November 1 – THE TRAITORS INDIA, Season 1
November 1 – STRAWBERRY SHORTCAKE, Season 1
November 3 – MICHAEL BONACINI’S CHRISTMAS AT THE FARM
November 3 – WATTS UP FOR THE HOLIDAYS: SPENCER’S ULTIMATE CHRISTMAS RECIPES
November 5 – HAND THAT ROBBED THE CRADLE, Season 1
November 5 – CELEBRITY TRAITORS UK, Season 1, Episode 9 (Season Finale)
Next Day on Crave
October 30 – DATELINE: SECRETS UNCOVERED, Season 16 *following OXYGEN
October 31 – DATELINE: UNFORGETTABLE, Season 7, Episode 1 (Season Premiere) *following OXYGEN
October 31 – MECUM AUTO AUCTIONS – DALLAS FORT WORTH DAY 1 *following CTV Speed
November 1 – MECUM AUTO AUCTIONS – DALLAS FORT WORTH DAY 2 *Canadian Title* *following CTV Speed
November 2 – MECUM AUTO AUCTIONS – DALLAS FORT WORTH DAY 3 *Canadian Title* *following CTV Speed
November 2 – JOY TO THE WORLD *following CTV Life
November 3 – THE CHRISTMAS CLUES *following CTV Life
November 3 – REPTILE ROYALTY, Season 2, Episode 1- 2 (Season Premiere) *following CTV Wild
November 4 – ST. DENIS MEDICAL, Season 2, Episode 1 (Season Premiere) *following CTV
November 5 – AUSSIE GOLD HUNTERS, Season 10, Episode 1 (Season Premiere) *following USA Network