October 30-November 5: Crave Weekly Streaming Overview

NOVEMBER 2 – HBO’s I LOVE L.A. *Series Premiere*

From creator and star Rachel Sennott (Bottoms, Shiva Baby) comes a story of an ambitious friend group that navigates life and love in LA. I LOVE LA also stars Jordan Firstman, Josh Hutcherson, Odessa A’zion, and True Whitaker. Debuting Sunday, Nov. 2 at 10:30 p.m. ET, new episodes of the eight-episode season stream weekly until the finale on Sunday, Dec. 21

NOVEMBER 2 – HARRY POTTER: WIZARDS OF BAKING *Season 2 Premiere*

The series returns with even more spellbinding creations, enchanted elements and baking wizardry as a new field of competitors embark on the experience of a lifetime. Returning hosts James and Oliver Phelps (Fred and George Weasley) bring their charm, humour and behind-the-scenes anecdotes, and are joined by esteemed culinary judges Carla Hall and Jozef Youssef, who bring their discerning palates and high expectations to the table. HARRY POTTER: WIZARDS OF BAKING premieres Sunday, Nov. 2 at 8 p.m. ET and follows a weekly release schedule with new episodes streaming subsequent Sundays at 8 p.m. ET.

Programming Premieres and Key Finales for the week of October 30-November 5

*All Programming Subject to Change*

HBO and HBO Max

Movies

October 31 – CHALLENGERS

October 31 – THE STRANGERS

October 31 – THE OTHERS

October 31 – FIRESTARTER (2022)

October 31 – GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

October 31 – SHARP CORNER *Canadian Title*

October 31 – THE SILENCE OF THE LAMBS

October 31 – MOMMY

November 1 – RESIDENT EVIL

November 1 – RESIDENT EVIL: APOCALYPSE

November 1 – RESIDENT EVIL: EXTINCTION

November 1 – RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

November 1 – THE FAMILY MAN

November 1 – THE HOLIDAY

November 1 – PARTHENOPE

November 2 – A BRUSH WITH CHRISTMAS

November 2 – A CHRISTMAS… PRESENT

November 3 – THE HOBBY

STARZ

October 31 – MATTHIAS & MAXIME

Additional Highlights

October 30 – THE TRAITORS: NETHERLANDS Season 3-4

November 1 – THE TRAITORS INDIA, Season 1

November 1 – STRAWBERRY SHORTCAKE, Season 1

November 2 – HARRY POTTER: WIZARDS OF BAKING, Season 2, Episode 1 (Season Premiere)

November 3 – MICHAEL BONACINI’S CHRISTMAS AT THE FARM

November 3 – WATTS UP FOR THE HOLIDAYS: SPENCER’S ULTIMATE CHRISTMAS RECIPES

November 5 – HAND THAT ROBBED THE CRADLE, Season 1

November 5 – CELEBRITY TRAITORS UK, Season 1, Episode 9 (Season Finale)

Next Day on Crave

October 30 – DATELINE: SECRETS UNCOVERED, Season 16 *following OXYGEN

October 31 – DATELINE: UNFORGETTABLE, Season 7, Episode 1 (Season Premiere) *following OXYGEN

October 31 – MECUM AUTO AUCTIONS – DALLAS FORT WORTH DAY 1 *following CTV Speed

November 1 – MECUM AUTO AUCTIONS – DALLAS FORT WORTH DAY 2 *Canadian Title* *following CTV Speed

November 2 – MECUM AUTO AUCTIONS – DALLAS FORT WORTH DAY 3 *Canadian Title* *following CTV Speed

November 2 – JOY TO THE WORLD *following CTV Life

November 3 – THE CHRISTMAS CLUES *following CTV Life

November 3 – REPTILE ROYALTY, Season 2, Episode 1- 2 (Season Premiere) *following CTV Wild

November 4 – ST. DENIS MEDICAL, Season 2, Episode 1 (Season Premiere) *following CTV

November 5 – AUSSIE GOLD HUNTERS, Season 10, Episode 1 (Season Premiere) *following USA Network