November 20-26: Crave Weekly Streaming Overview

NOVEMBER 21 – THE CONJURING: LAST RITES *Movie Premiere*
- THE CONJURING: LAST RITES delivers another thrilling chapter of the iconic Conjuring cinematic Universe, based on real events. Vera Farmiga and Patrick Wilson reunite for one last case as renowned, real-life paranormal investigators Ed and Lorraine Warren in a powerful and spine-chilling addition to the global box office-breaking franchise. Experience the case that strikes at the core of Ed and Lorraine’s mission and attacks the very heart of the Warren family… their daughter, Judy.
Programming Premieres and Key Finales for the week of November 20-26
*All Programming Subject to Change*
HBO and HBO Max
November 25 – HBO Original THE SHUFFLE (Documentary Premiere)
Movies
November 21 – THE CONJURING: LAST RITES
November 21 – MOMMY
November 21 – MATTHIAS & MAXIME
November 21 – QUEEN OF THE RING
November 21 – BOXCUTTER
November 21 – 40 ACRES
November 21 – BLACKWATER
November 21 – BIG FISH
November 21 – HOME FOR THE HOLIDAYS
November 22 – HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: HOMECOMING
November 22 – DRAGONS: GIFT OF THE NIGHT FURY
STARZ
November 21 – BIG FISH
November 21 – HOME FOR THE HOLIDAYS
November 21 – THE IMITATION GAME
November 21 – BAD SANTA
November 21 – BAD SANTA 2
November 21 – HURRY UP TOMORROW
Additional Highlights
November 21 – DADDY ISSUES, Season 2
November 21 – THEN YOU RUN, Season 1
November 22 – DRAGON’S RESCUE RIDERS: HEROES OF THE SKY VOL. 4
November 22 – TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, Season 1
November 22 – ICARLY, Season 1-2
November 26 – AN OPTIMIST’S GUIDE TO THE PLANET, Season 2, Episode 6 *Canadian Title* (Season Finale)
Next Day on Crave
November 20 – THE 59TH CMAs *following CTV
November 21 – KILLER RELATIONSHIPS WITH FAITH JENKINS, Season 4 *following Oxygen True Crime
November 23 – MONTANA MAVERICKS *following CTV Life
November 23 – MAN ENOUGH *following CTV Life