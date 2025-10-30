NFL on TV & Streaming – Week 9

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/4)
- 8:15 p.m. ET – Baltimore @ Miami
- TSN1/4, CTV2 Network and RDS2
Friday Programming
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/3)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
Sunday Programming
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1/3/4)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Indianapolis @ Pittsburgh
- CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, RDS and CBS
- Atlanta @ New England
- CTV Montreal and CTV Atlantic
- San Francisco @ New York Giants
- CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan
- Minnesota @ Detroit
- CTV Winnipeg, CTV2 Network and FOX
- Denver @ Houston
- TSN1/3/4 and CTV Northern Ontario
- Carolina @ Green Bay
- TSN+
- Chicago @ Cincinnati
- DAZN
- Los Angeles Chargers @ Tennessee
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Jacksonville @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- TSN1/3
- New Orleans @ Los Angeles Rams – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN
- Kansas City @ Buffalo – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Network, RDS and CBS
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Seattle @ Washington
- TSN, CTV Network, RDS and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Arizona @ Dallas
- TSN1/3, CTV2 Network, RDS and ABC