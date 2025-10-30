Thursday, October 30, 2025
HomeAmerican ChannelsABC
American ChannelsABCCBS

NFL on TV & Streaming – Week 9

0
11

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/4)
  • 8:15 p.m. ET – Baltimore @ Miami
    • TSN1/4, CTV2 Network and RDS2

Friday Programming

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/3)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1/3/4)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Indianapolis @ Pittsburgh
    • CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, RDS and CBS
  • Atlanta @ New England
    • CTV Montreal and CTV Atlantic
  • San Francisco @ New York Giants
    • CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan
  • Minnesota @ Detroit
    • CTV Winnipeg, CTV2 Network and FOX
  • Denver @ Houston
    • TSN1/3/4 and CTV Northern Ontario
  • Carolina @ Green Bay
    • TSN+
  • Chicago @ Cincinnati
    • DAZN
  • Los Angeles Chargers @ Tennessee
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Jacksonville @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN1/3
  • New Orleans @ Los Angeles Rams – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Kansas City @ Buffalo – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Network, RDS and CBS

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Seattle @ Washington
    • TSN, CTV Network, RDS and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Arizona @ Dallas
    • TSN1/3, CTV2 Network, RDS and ABC
Previous article
NBC Unveils Lineup of New and Returning Beloved Holiday Programming
Next article
Ghosts, Goblins, and Gaba-Ghouls! Crave Greenlights Reality Ghost Hunting Series, SNOOKI: PARANORMAL ROOKIE

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sports Listings

View Calendar

Latest Articles

Load more

© Copyright - Channel Canada