NFL on TV & Streaming – Week 8

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 12 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/4)
- 8:15 p.m. ET – Minnesota @ Los Angeles Chargers
- TSN1/4, CTV2 Network and RDS Info
Friday Programming
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
Sunday Programming
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/4/5)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Chicago @ Baltimore
- CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV2 Network and CBS
- Miami @ Atlanta
- TSN+
- Buffalo @ Carolina
- CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario and FOX
- San Francisco @ Houston
- CTV BC, CTV Alberta and RDS2
- Cleveland @ New England
- CTV Montreal and CTV Atlantic
- New York Giants @ Philadelphia
- TSN1
- New York Jets @ Cincinnati
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Tampa Bay @ New Orleans – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN
- Dallas @ Denver – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- TSN1, CTV Network, RDS2 and CBS
- Tennessee @ Indianapolis – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Green Bay @ Pittsburgh
- TSN1/4/5, CTV Network, RDS and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Washington @ Kansas City
- TSN1/3/4, CTV2 Network, RDS2 and ABC