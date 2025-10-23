Thursday, October 23, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 8

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 12 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/4)
  • 8:15 p.m. ET – Minnesota @ Los Angeles Chargers
    • TSN1/4, CTV2 Network and RDS Info

Friday Programming

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/4/5)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Chicago @ Baltimore
    • CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV2 Network and CBS
  • Miami @ Atlanta 
    • TSN+
  • Buffalo @ Carolina
    • CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario and FOX
  • San Francisco @ Houston 
    • CTV BC, CTV Alberta and RDS2
  • Cleveland @ New England
    • CTV Montreal and CTV Atlantic
  • New York Giants @ Philadelphia
    • TSN1
  • New York Jets @ Cincinnati
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Tampa Bay @ New Orleans – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Dallas @ Denver – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • TSN1, CTV Network, RDS2 and CBS
  • Tennessee @ Indianapolis – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Green Bay @ Pittsburgh 
    • TSN1/4/5, CTV Network, RDS and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Washington @ Kansas City
    • TSN1/3/4, CTV2 Network, RDS2 and ABC
