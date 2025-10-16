NFL on TV & Streaming – Week 7

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/4)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Pittsburgh @ Cincinnati
- TSN1, CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 Windsor, CTV2 London, CTV2 Atlantic and RDS2
Friday Programming
- 12 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN3/5)
- 5:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
Sunday Programming
- 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Los Angeles Rams @ Jacksonville live from London, England
- TSN+ and RDS2
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1/3)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/4)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- New England @ Tennessee
- TSN 1/3, CTV Montreal, and CTV Atlantic
- Las Vegas @ Kansas City
- CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor and CBS
- Philadelphia @ Minnesota
- CTV Toronto, CTV BC, CTV Alberta, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV2 Atlantic, RDS2 and FOX
- New Orleans @ Chicago
- TSN+
- Miami @ Cleveland
- DAZN
- Carolina @ New York Jets
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Indianapolis @ Los Angeles Chargers
- TSN1/3
- New York Giants @ Denver
- CTV Ottawa
- Washington @ Dallas – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV BC, CTV Alberta, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV Atlantic, RDS2 and FOX
- Green Bay @ Arizona – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Atlanta @ San Francisco
- TSN1/3/4, CTV Network, RDS2 and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/5)
- 5 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 7 p.m. ET – Tampa Bay @ Detroit
- TSN1/4/5, CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 Windsor, CTV2 London, CTV2 Atlantic, RDS2 and ABC
- 10 p.m. ET – Houston @ Seattle
- TSN1/4/5 and RDS2