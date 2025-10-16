Home American Channels ABC NFL on TV & Streaming – Week 7

NFL on TV & Streaming – Week 7

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/4)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Pittsburgh @ Cincinnati
    • TSN1, CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 Windsor, CTV2 London, CTV2 Atlantic and RDS2

Friday Programming

  • 12 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN3/5)
  • 5:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)

Sunday Programming

  • 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Los Angeles Rams @ Jacksonville live from London, England
    • TSN+ and RDS2
  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1/3)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/4)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • New England @ Tennessee
    • TSN 1/3, CTV Montreal, and CTV Atlantic
  • Las Vegas @ Kansas City
    • CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor and CBS
  • Philadelphia @ Minnesota
    • CTV Toronto, CTV BC, CTV Alberta, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV2 Atlantic, RDS2 and FOX
  • New Orleans @ Chicago
    • TSN+
  • Miami @ Cleveland
    • DAZN
  • Carolina @ New York Jets
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Indianapolis @ Los Angeles Chargers 
    • TSN1/3
  • New York Giants @ Denver
    • CTV Ottawa
  • Washington @ Dallas – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV BC, CTV Alberta, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV Atlantic, RDS2 and FOX
  • Green Bay @ Arizona – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Atlanta @ San Francisco 
    • TSN1/3/4, CTV Network, RDS2 and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/5)
  • 5 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Tampa Bay @ Detroit
    • TSN1/4/5, CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 Windsor, CTV2 London, CTV2 Atlantic, RDS2 and ABC
  • 10 p.m. ET – Houston @ Seattle
    • TSN1/4/5 and RDS2

