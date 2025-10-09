Thursday, October 9, 2025
HomeAmerican ChannelsABC
ABCCBSFOX

NFL on TV & Streaming – Week 6

0
2

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/3)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Philadelphia @ New York Giants 
    • TSN1, CTV2 Network, and RDS.ca

Friday Programming

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN4/5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming

  • 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Denver @ New York Jets live from London, England
    • TSN+ and RDS
  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1/4)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN1/3/4)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/4)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • New England @ New Orleans
    • CTV Montreal and CTV Atlantic
  • Cleveland @ Pittsburgh 
    • CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor and CBS
  • Los Angeles Chargers @ Miami 
    • CTV2 BC and CTV2 Alberta
  • Dallas @ Carolina 
    • CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV2 Atlantic and FOX
  • Seattle @ Jacksonville 
    • TSN 1/3/4, CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan, and CTV Winnipeg
  • Los Angeles Rams @ Baltimore 
    • TSN+ and RDS
  • Arizona @ Indianapolis 
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Tennessee @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Cincinnati @ Green Bay – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • TSN1/3/4
  • San Francisco @ Tampa Bay – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Network, RDS and CBS

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Detroit @ Kansas City 
    • TSN1/3/4, CTV Network, RDS and NBC

Monday Programming

  • 3:30 p.m. ET – NFL Live (TSN3/5)
  • 5 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1/4)
  • 7:15 p.m. ET – Buffalo @ Atlanta 
    • TSN1/4 and RDS2
  • 8 p.m. ET – NFL Monday Night Kickoff (TSN3/5)
  • 8:15 p.m. ET – Chicago @ Washington 
    • TSN3/5, CTV2 Network, RDS.ca and ABC
Previous article
October 9-15: Crave Weekly Streaming Overview

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sports Listings

View Calendar

Latest Articles

Load more

© Copyright - Channel Canada