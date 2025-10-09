NFL on TV & Streaming – Week 6

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/3)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Philadelphia @ New York Giants
- TSN1, CTV2 Network, and RDS.ca
Friday Programming
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN4/5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
Sunday Programming
- 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Denver @ New York Jets live from London, England
- TSN+ and RDS
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1/4)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN1/3/4)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/4)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- New England @ New Orleans
- CTV Montreal and CTV Atlantic
- Cleveland @ Pittsburgh
- CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor and CBS
- Los Angeles Chargers @ Miami
- CTV2 BC and CTV2 Alberta
- Dallas @ Carolina
- CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV2 Atlantic and FOX
- Seattle @ Jacksonville
- TSN 1/3/4, CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan, and CTV Winnipeg
- Los Angeles Rams @ Baltimore
- TSN+ and RDS
- Arizona @ Indianapolis
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Tennessee @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN
- Cincinnati @ Green Bay – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- TSN1/3/4
- San Francisco @ Tampa Bay – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Network, RDS and CBS
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Detroit @ Kansas City
- TSN1/3/4, CTV Network, RDS and NBC
Monday Programming
- 3:30 p.m. ET – NFL Live (TSN3/5)
- 5 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1/4)
- 7:15 p.m. ET – Buffalo @ Atlanta
- TSN1/4 and RDS2
- 8 p.m. ET – NFL Monday Night Kickoff (TSN3/5)
- 8:15 p.m. ET – Chicago @ Washington
- TSN3/5, CTV2 Network, RDS.ca and ABC