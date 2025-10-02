Friday, October 3, 2025
HomeAmerican ChannelsABC
American ChannelsABCCBS

NFL on TV & Streaming – Week 5

0
13

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/4)
  • 8:15 p.m. ET – San Francisco @ Los Angeles Rams
    • TSN1/4, CTV2 Network and RDS2

Friday Programming

  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1)

Sunday Programming

  • 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Minnesota @ Cleveland live from London, England
    • TSN+ and RDS2
  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Denver @ Philadelphia
    • CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic, RDS and CBS
  • Houston @ Baltimore
    • TSN1, CTV2 BC and CTV2 Alberta
  • Dallas @ New York Jets 
    • CTV Network and FOX
  • Las Vegas @ Indianapolis
    • TSN+
  • Miami @ Carolina
    • DAZN
  • New York Giants @ New Orleans
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Tampa Bay @ Seattle – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • CTV BC, CTV Alberta, and CTV Saskatchewan
  • Tennessee @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Detroit @ Cincinnati – Kickoff at 4:25 p.m. ET 
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Winnipeg, and CTV Atlantic
  • Washington @ Los Angeles Chargers – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • TSN1, RDS and FOX

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – New England @ Buffalo 
    • TSN1/3, CTV Network, RDS and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN3/5)
  • 8:15 p.m. ET – Monday Night Football with Peyton and Eli (TSN+)
  • 8:15 p.m. ET – Kansas City @ Jacksonville
    • TSN3/5, CTV2 Network, RDS and ABC
Previous article
October 2-8: Crave Weekly Streaming Overview
Next article
Blue Ant Studios Unveils The Psychic Swindle Official Trailer

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sports Listings

View Calendar

Latest Articles

Load more

© Copyright - Channel Canada