NFL on TV & Streaming – Week 5

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/4)
- 8:15 p.m. ET – San Francisco @ Los Angeles Rams
- TSN1/4, CTV2 Network and RDS2
Friday Programming
- 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1)
Sunday Programming
- 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Minnesota @ Cleveland live from London, England
- TSN+ and RDS2
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Denver @ Philadelphia
- CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic, RDS and CBS
- Houston @ Baltimore
- TSN1, CTV2 BC and CTV2 Alberta
- Dallas @ New York Jets
- CTV Network and FOX
- Las Vegas @ Indianapolis
- TSN+
- Miami @ Carolina
- DAZN
- New York Giants @ New Orleans
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Tampa Bay @ Seattle – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- CTV BC, CTV Alberta, and CTV Saskatchewan
- Tennessee @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN
- Detroit @ Cincinnati – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Winnipeg, and CTV Atlantic
- Washington @ Los Angeles Chargers – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- TSN1, RDS and FOX
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – New England @ Buffalo
- TSN1/3, CTV Network, RDS and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN3/5)
- 8:15 p.m. ET – Monday Night Football with Peyton and Eli (TSN+)
- 8:15 p.m. ET – Kansas City @ Jacksonville
- TSN3/5, CTV2 Network, RDS and ABC