Thursday, September 25, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 4

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 1:30 p.m. ET – NFL GameDay: Week 3 (TSN1/5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/5)
  • 8:15 p.m. ET – Seattle @ Arizona
    • TSN1/5, CTV2 Network and RDS2

Friday Programming

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay: Week 3 (TSN2)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming

  • 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Minnesota @ Pittsburgh live from Dublin, Ireland
    • TSN+ and RDS2
  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN4)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN4)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/4/5)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  •  New Orleans @ Buffalo
    • CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV2 Atlantic and CBS
  • Washington @ Atlanta
    • CTV2 BC and CTV2 Alberta
  • Los Angeles Chargers @ New York Giants
    • TSN+
  • Philadelphia @ Tampa Bay
    • TSN4, CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan and RDS2
  • Carolina @ New England
    • CTV Montreal and CTV Atlantic
  • Cleveland @ Detroit
    • CTV Winnipeg, CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London and CTV2 Windsor
  • Tennessee @ Houston
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Indianapolis @ Los Angeles Rams – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Jacksonville @ San Francisco – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN and FOX
  • Baltimore @ Kansas City – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • TSN4, CTV Network, RDS2 and CBS
  • Chicago @ Las Vegas – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Green Bay @ Dallas
    • TSN1/4/5, CTV Network, RDS and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
  • 5 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 7:15 p.m. ET – New York Jets @ Miami
    • TSN1/3 and RDS.ca
  • 8 p.m. ET – NFL Monday Night Kickoff (TSN4)
  • 8:15 p.m. ET – Cincinnati @ Denver
    • TSN4, CTV2 Network, RDS and ABC
Laura MacGregor Of Waterloo, ON. Wins The 2025 CBC Nonfiction Prize

