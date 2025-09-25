NFL on TV & Streaming – Week 4

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 1:30 p.m. ET – NFL GameDay: Week 3 (TSN1/5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/5)
- 8:15 p.m. ET – Seattle @ Arizona
- TSN1/5, CTV2 Network and RDS2
Friday Programming
- 2 p.m. ET – NFL GameDay: Week 3 (TSN2)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
Sunday Programming
- 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Minnesota @ Pittsburgh live from Dublin, Ireland
- TSN+ and RDS2
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN4)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN4)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/4/5)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- New Orleans @ Buffalo
- CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV2 Atlantic and CBS
- Washington @ Atlanta
- CTV2 BC and CTV2 Alberta
- Los Angeles Chargers @ New York Giants
- TSN+
- Philadelphia @ Tampa Bay
- TSN4, CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan and RDS2
- Carolina @ New England
- CTV Montreal and CTV Atlantic
- Cleveland @ Detroit
- CTV Winnipeg, CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London and CTV2 Windsor
- Tennessee @ Houston
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Indianapolis @ Los Angeles Rams – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN
- Jacksonville @ San Francisco – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN and FOX
- Baltimore @ Kansas City – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- TSN4, CTV Network, RDS2 and CBS
- Chicago @ Las Vegas – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Green Bay @ Dallas
- TSN1/4/5, CTV Network, RDS and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
- 5 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 7:15 p.m. ET – New York Jets @ Miami
- TSN1/3 and RDS.ca
- 8 p.m. ET – NFL Monday Night Kickoff (TSN4)
- 8:15 p.m. ET – Cincinnati @ Denver
- TSN4, CTV2 Network, RDS and ABC