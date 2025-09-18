Friday, September 19, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 3

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 1:30 p.m. ET – NFL GameDay: Week 1 (TSN1/3)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/3/4)
  • 8:15 p.m. ET – Miami @ Buffalo
    • TSN1/3/4, CTV Network and RDS

Friday Programming

  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay: Week 1 (TSN3/5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1/3)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/5)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Pittsburgh @ New England
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Atlantic, CTV2 BC, CTV2 Alberta and CBS
  • Cincinnati @ Minnesota 
    • CTV Winnipeg
  • Los Angeles Rams @ Philadelphia 
    • TSN1/3, CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan and RDS
  • New York Jets @ Tampa Bay 
    • CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic and FOX
  • Green Bay @ Cleveland
    • TSN+ and DAZN
  • Atlanta @ Carolina 
    • DAZN
  • Houston @ Jacksonville
    • DAZN
  • Indianapolis @ Tennessee
    • DAZN
  • Las Vegas @ Washington 
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Denver @ Los Angeles Chargers – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN1 and CTV Northern Ontario
  • New Orleans @ Seattle – Kickoff at 4:05 p.m. ET 
    • CTV BC and CTV Alberta
  • Dallas @ Chicago – Kickoff at 4:25 p.m. ET 
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV Atlantic, RDS and FOX
  • Arizona @ San Francisco – Kickoff at 4:25 p.m. ET 
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Kansas City @ New York Giants 
    • TSN 1/3/5, CTV Network, RDS and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1/3)
  • 8:15 p.m. ET – Detroit @ Baltimore 
    • TSN, CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV Atlantic, RDS2 and ABC
