NFL on TV & Streaming – Week 2

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay: Week 1 (TSN1/4)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/3/4)
  • 8:15 p.m. ET – Washington @ Green Bay
    • TSN1/3/4, CTV Network and RDS

Friday Programming

  • 1:30 p.m. ET – NFL GameDay: Week 1 (TSN1)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1/3/4)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/4)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Buffalo @ New York Jets
    • CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Winnipeg, CTV2 BC, CTV2 Alberta and CBS
  • New England @ Miami
    • CTV Montreal and CTV Atlantic
  • Jacksonville @ Cincinnati
    • TSN+
  • Seattle @ Pittsburgh
    • CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan
  • New York Giants @ Dallas
    • CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic and FOX
  • Chicago @ Detroit
    • TSN1/3/4, RDS2
  • Cleveland @ Baltimore
    • DAZN
  • San Francisco @ New Orleans
    • DAZN
  • Los Angeles Rams @ Tennessee
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Denver @ Indianapolis – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN1/3/4
  • Carolina @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Philadelphia @ Kansas City – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Network, RDS and FOX

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Atlanta @ Minnesota
    • TSN1/3/4, CTV Network, RDS2 and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Tampa Bay @ Houston
    • TSN, CTV Network, RDS and ABC
  • 10 p.m. ET – Los Angeles Chargers @ Las Vegas
    • TSN and RDS
