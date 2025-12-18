NFL on TV & Streaming – Week 16

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Programming
- 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN4)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/3)
- 8:15 p.m. ET – Los Angeles Rams @ Seattle
- TSN1/3, CTV Network and RDS Info
Friday Programming
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/4)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
Saturday Programming
- 4 p.m. ET – NFL Saturday Football: Pre-Game (TSN1/3)
- 5 p.m. ET – Philadelphia @ Washington
- TSN1/3, CTV Network, RDS and FOX
- 8:20 p.m. ET – Green Bay @ Chicago
- TSN1/3, CTV Network, RDS and FOX
Sunday Programming
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1/4)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Buffalo @ Cleveland
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV BC, CTV Alberta, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Atlantic and CBS
- Kansas City @ Tennessee
- TSN+
- Minnesota @ New York Giants
- CTV Winnipeg
- Los Angeles Chargers @ Dallas
- CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 London and CTV2 Windsor
- Tampa Bay @ Carolina
- TSN1/4, CTV2 Atlantic and RDS2
- New York Jets @ New Orleans
- DAZN
- Cincinnati @ Miami
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Atlanta @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN
- Jacksonville @ Denver – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- TSN1 and FOX
- Pittsburgh @ Detroit – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Network RDS2 and CBS
- Las Vegas @ Houston – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – New England @ Baltimore
- TSN1, CTV Network, RDS2 and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN3)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1/5)
- 8:15 p.m. ET – San Francisco @ Indianapolis
- TSN1/3, CTV Network, RDS and ABC