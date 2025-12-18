Thursday, December 18, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 16

*All Games Stream LIVE on DAZN*

Thursday Programming

  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN4)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1/3)
  • 8:15 p.m. ET – Los Angeles Rams @ Seattle 
    • TSN1/3, CTV Network and RDS Info

Friday Programming

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/4)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)

Saturday Programming

  • 4 p.m. ET – NFL Saturday Football: Pre-Game (TSN1/3)
  • 5 p.m. ET – Philadelphia @ Washington
    • TSN1/3, CTV Network, RDS and FOX
  • 8:20 p.m. ET – Green Bay @ Chicago
    • TSN1/3, CTV Network, RDS and FOX

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1/4)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Buffalo @ Cleveland
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV BC, CTV Alberta, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Atlantic and CBS
  • Kansas City @ Tennessee 
    • TSN+
  • Minnesota @ New York Giants 
    • CTV Winnipeg
  • Los Angeles Chargers @ Dallas 
    • CTV2 Toronto, CTV2 BC, CTV2 Alberta, CTV2 Ottawa, CTV2 London and CTV2 Windsor
  • Tampa Bay @ Carolina 
    • TSN1/4, CTV2 Atlantic and RDS2
  • New York Jets @ New Orleans 
    • DAZN
  • Cincinnati @ Miami 
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Atlanta @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Jacksonville @ Denver – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN1 and FOX
  • Pittsburgh @ Detroit – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Network RDS2 and CBS
  • Las Vegas @ Houston – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – New England @ Baltimore 
    • TSN1, CTV Network, RDS2 and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN3)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1/5)
  • 8:15 p.m. ET – San Francisco @ Indianapolis
    • TSN1/3, CTV Network, RDS and ABC
