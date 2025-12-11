NFL on TV & Streaming – Week 15

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Programming
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Atlanta @ Tampa Bay
- TSN1, CTV Network and RDS Info
Friday Programming
- 12 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
Sunday Programming
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Buffalo @ New England
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV Atlantic, RDS and CBS
- Los Angeles Chargers @ Kansas City
- CTV BC and CTV Alberta
- Baltimore @ Cincinnati
- TSN1/3/4
- Las Vegas @ Philadelphia
- CTV2 Network and FOX
- Cleveland @ Chicago
- TSN+
- Arizona @ Houston
- DAZN
- New York Jets @ Jacksonville
- DAZN
- Washington @ New York Giants
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Green Bay @ Denver – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV Atlantic and CBS
- Indianapolis @ Seattle – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV BC and CTV Alberta
- Detroit @ Los Angeles Rams – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- TSN, RDS2 and FOX
- Carolina @ New Orleans – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
- Tennessee @ San Francisco – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Minnesota @ Dallas
- TSN, CTV Network, RDS2 and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Miami @ Pittsburgh
- TSN1, CTV2 Network and RDS2