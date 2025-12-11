Thursday, December 11, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 15

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Programming

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Atlanta @ Tampa Bay
    • TSN1, CTV Network and RDS Info

Friday Programming

  • 12 p.m. ET – NFL GameDay (TSN5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Buffalo @ New England 
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV Atlantic, RDS and CBS
  • Los Angeles Chargers @ Kansas City
    • CTV BC and CTV Alberta
  • Baltimore @ Cincinnati 
    • TSN1/3/4
  • Las Vegas @ Philadelphia 
    • CTV2 Network and FOX
  • Cleveland @ Chicago
    • TSN+
  • Arizona @ Houston
    • DAZN
  • New York Jets @ Jacksonville
    • DAZN
  • Washington @ New York Giants
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Green Bay @ Denver – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Winnipeg, CTV Atlantic and CBS
  • Indianapolis @ Seattle – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV BC and CTV Alberta
  • Detroit @ Los Angeles Rams – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • TSN, RDS2 and FOX
  • Carolina @ New Orleans – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN
  • Tennessee @ San Francisco – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Minnesota @ Dallas 
    • TSN, CTV Network, RDS2 and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Miami @ Pittsburgh 
    • TSN1, CTV2 Network and RDS2
