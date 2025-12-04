NFL on TV & Streaming – Week 14

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN4/5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Dallas @ Detroit
- TSN1/3, CTV Network and RDS2
Friday Programming
- 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN3/5)
Sunday Programming
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Pittsburgh @ Baltimore
- CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic, RDS2 and CBS
- Indianapolis @ Jacksonville
- TSN1, CTV2 BC and CTV2 Alberta
- Cincinnati @ Buffalo
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Atlantic and FOX
- Washington @ Minnesota
- CTV Winnipeg
- Seattle @ Atlanta
- CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan
- Tennessee @ Cleveland
- TSN+
- Miami @ New York Jets
- DAZN
- New Orleans @ Tampa Bay
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Denver @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- TSN1/3/4
- Chicago @ Green Bay – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Network, RDS2 and FOX
- LA Rams @ Arizona – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Houston @ Kansas City
- TSN, CTV Network, RDS2 and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Philadelphia @ Los Angeles Chargers
- TSN, CTV2 Network, RDS and ABC