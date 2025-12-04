Friday, December 5, 2025
HomeAmerican ChannelsABC
American ChannelsABCCBS

NFL on TV & Streaming – Week 14

0
21

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN4/5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Dallas @ Detroit 
    • TSN1/3, CTV Network and RDS2

Friday Programming

  • 2 p.m. ET – NFL GameDay (TSN2)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN3/5)

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Pittsburgh @ Baltimore 
    • CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic, RDS2 and CBS
  • Indianapolis @ Jacksonville 
    • TSN1, CTV2 BC and CTV2 Alberta
  • Cincinnati @ Buffalo
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Atlantic and FOX
  • Washington @ Minnesota 
    • CTV Winnipeg
  • Seattle @ Atlanta 
    • CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan
  • Tennessee @ Cleveland
    • TSN+
  • Miami @ New York Jets
    • DAZN
  • New Orleans @ Tampa Bay
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Denver @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN1/3/4
  • Chicago @ Green Bay – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Network, RDS2 and FOX
  • LA Rams @ Arizona – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN 

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Houston @ Kansas City
    • TSN, CTV Network, RDS2 and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Philadelphia @ Los Angeles Chargers
    • TSN, CTV2 Network, RDS and ABC
Previous article
December 4-10: Crave Weekly Streaming Overview 
Next article
BritBox Commemorates Jane Austen’s Legacy with “Austen Forever” Launching December 5

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sports Listings

View Calendar

Latest Articles

Load more

© Copyright - Channel Canada