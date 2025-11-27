NFL on TV & Streaming – Week 13

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Programming
- 11 a.m. ET – NFL Thanksgiving Day: Pre-Game (TSN1/4, CTV2)
- 1 p.m. ET – Green Bay @ Detroit
- TSN1/4, CTV2 Network, RDS and FOX
- 4 p.m. ET – NFL Thanksgiving Day: Pre-Game (TSN1/4, CTV2)
- 4:30 p.m. ET – Kansas City @ Dallas
- TSN1/4, CTV2 Network, RDS and CBS
- 8 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/4, CTV2)
- 8:20 p.m. ET – Cincinnati @ Baltimore
- TSN1/3/4, CTV Network, RDS and NBC
Friday Programming
- 1:30 p.m. ET – NFL Black Friday Pre-Game (TSN1)
- 2 p.m. ET – NFL Black Friday Pre-Game (CTV)
- 3 p.m. ET – Chicago @ Philadelphia
- TSN1, CTV Network and RDS2
Sunday Programming
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Houston @ Indianapolis
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Atlantic and CBS
- San Francisco @ Cleveland
- CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan and CTV Winnipeg
- Jacksonville @ Tennessee
- TSN+
- Los Angeles Rams @ Carolina
- CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic, RDS2 and FOX
- Arizona @ Tampa Bay
- TSN1, CTV2 BC and CTV2 Alberta
- New Orleans @ Miami
- DAZN
- Atlanta @ New York Jets
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Minnesota @ Seattle – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- TSN1, CTV BC, CTV Alberta and CTV Winnipeg
- Buffalo @ Pittsburgh – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Atlantic, RDS and CBS
- Las Vegas @ Los Angeles Chargers – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Denver @ Washington
- TSN1, CTV Network, RDS and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – New York Giants @ New England
- TSN1/3/5, CTV2 Network and RDS