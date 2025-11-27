Saturday, November 29, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 13

0
19

*All Games Stream LIVE on DAZN*

Thursday Programming

  • 11 a.m. ET – NFL Thanksgiving Day: Pre-Game (TSN1/4, CTV2)
  • 1 p.m. ET – Green Bay @ Detroit
    • TSN1/4, CTV2 Network, RDS and FOX
  • 4 p.m. ET – NFL Thanksgiving Day: Pre-Game (TSN1/4, CTV2)
  • 4:30 p.m. ET – Kansas City @ Dallas 
    • TSN1/4, CTV2 Network, RDS and CBS
  • 8 p.m. ET – Football Night in America (TSN1/3/4, CTV2)
  • 8:20 p.m. ET – Cincinnati @ Baltimore
    • TSN1/3/4, CTV Network, RDS and NBC

Friday Programming

  • 1:30 p.m. ET – NFL Black Friday Pre-Game (TSN1)
  • 2 p.m. ET – NFL Black Friday Pre-Game (CTV)
  • 3 p.m. ET – Chicago @ Philadelphia
    • TSN1, CTV Network and RDS2

Sunday Programming

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET

  • Houston @ Indianapolis 
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Atlantic and CBS
  • San Francisco @ Cleveland 
    • CTV BC, CTV Alberta, CTV Saskatchewan and CTV Winnipeg
  • Jacksonville @ Tennessee 
    • TSN+
  • Los Angeles Rams @ Carolina 
    • CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic, RDS2 and FOX
  • Arizona @ Tampa Bay
    • TSN1, CTV2 BC and CTV2 Alberta
  • New Orleans @ Miami 
    • DAZN
  • Atlanta @ New York Jets 
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET

  • Minnesota @ Seattle – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN1, CTV BC, CTV Alberta and CTV Winnipeg
  • Buffalo @ Pittsburgh – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Toronto, CTV Montreal, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Atlantic, RDS and CBS
  • Las Vegas @ Los Angeles Chargers – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Denver @ Washington
    • TSN1, CTV Network, RDS and NBC

Monday Programming

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – New York Giants @ New England 
    • TSN1/3/5, CTV2 Network and RDS
Previous article
Bigger. Better. Crave’s Expansion Is Here: More Leading Content, One Powerful Service
Next article
November 27-December 3: Crave Weekly Streaming Overview  

