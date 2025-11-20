Friday, November 21, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 12

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football 

  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
  • 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/4)
  • 8:15 p.m. ET – Buffalo @ Houston
    • TSN1/3, CTV Network, and RDS2

Friday Programming 

  • 1:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/5)
  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming 

  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN4)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN3/4)
  • 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)

Sunday 1 p.m. ET 

  • Indianapolis @ Kansas City
    • CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV2 BC, CTV2 Alberta, RDS2 and CBS
  • New England @ Cincinnati 
    • CTV Montreal and CTV Atlantic 
  • Pittsburgh @ Chicago
    • TSN+ 
  • Minnesota @ Green Bay
    • TSN4 and CTV Winnipeg
  • Seattle @ Tennessee 
    • CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan  
  • New York Giants @ Detroit 
    • CTV Northern Ontario, CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic and FOX
  • New York Jets @ Baltimore
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET 

  • Jacksonville @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN4 
  • Cleveland @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Philadelphia @ Dallas – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV Network, RDS and FOX 
  • Atlanta @ New Orleans – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football 

  • 8:15 p.m. ET – Tampa Bay @ Los Angeles Rams
    • TSN3/4, CTV Network, RDS and NBC 

Monday Programming 

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Carolina @ San Francisco 
    • TSN1/3 and RDS 
