NFL on TV & Streaming – Week 12

*All Games Stream LIVE on DAZN*
Thursday Night Football
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
- 2:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/4)
- 8:15 p.m. ET – Buffalo @ Houston
- TSN1/3, CTV Network, and RDS2
Friday Programming
- 1:30 p.m. ET – NFL GameDay (TSN1/5)
- 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)
Sunday Programming
- 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN4)
- 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
- 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
- 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
- 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN3/4)
- 7:30 p.m. ET – NFL on CTV Live (CTV)
Sunday 1 p.m. ET
- Indianapolis @ Kansas City
- CTV Toronto, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV2 BC, CTV2 Alberta, RDS2 and CBS
- New England @ Cincinnati
- CTV Montreal and CTV Atlantic
- Pittsburgh @ Chicago
- TSN+
- Minnesota @ Green Bay
- TSN4 and CTV Winnipeg
- Seattle @ Tennessee
- CTV BC, CTV Alberta and CTV Saskatchewan
- New York Giants @ Detroit
- CTV Northern Ontario, CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic and FOX
- New York Jets @ Baltimore
- DAZN
Sunday 4 p.m. ET
- Jacksonville @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- TSN4
- Cleveland @ Las Vegas – Kickoff at 4:05 p.m. ET
- DAZN
- Philadelphia @ Dallas – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- CTV Network, RDS and FOX
- Atlanta @ New Orleans – Kickoff at 4:25 p.m. ET
- DAZN
Sunday Night Football
- 8:15 p.m. ET – Tampa Bay @ Los Angeles Rams
- TSN3/4, CTV Network, RDS and NBC
Monday Programming
- 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3)
- 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
- 8:15 p.m. ET – Carolina @ San Francisco
- TSN1/3 and RDS