Saturday, November 15, 2025
NFL on TV & Streaming – Week 11

*All Games Stream LIVE on DAZN*

 

Thursday Night Football 

  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1)
  • 7 p.m. ET – TNF Tonight (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – New York Jets @ New England
    • TSN1, CTV2 Network and RDS Info

Friday Programming 

  • 4 p.m. ET – NFL Live (TSN1/3/5)

Sunday Programming 

  • 9:30 a.m. ET – NFL International Series: Washington @ Miami live from Madrid, Spain
    • TSN+ and RDS
  • 10 a.m. ET – NFL Countdown (TSN1)
  • 10 a.m. ET – NFL Fantasy Football Now (TSN+)
  • 1 p.m. ET – NFL RedZone (TSN+, RDS.ca)
  • 1 p.m. ET – FanDuel Sunday (TSN1)
  • 7 p.m. ET – Football Night in America (TSN1)

Sunday 1 p.m. ET 

  • Tampa Bay @ Buffalo 
    • CTV Toronto, CTV BC, CTV Alberta, CTV Ottawa, CTV Kitchener, CTV Northern Ontario, CTV Saskatchewan, CTV Atlantic, RDS and CBS
  • Los Angeles Chargers @ Jacksonville 
    • CTV2 BC and CTV2 Alberta
  • Cincinnati @ Pittsburgh 
    • TSN+
  • Chicago @ Minnesota
    •  TSN2 and CTV Winnipeg
  • Green Bay @ New York Giants
    • CTV Montreal, CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor and CTV2 Atlantic
  • Carolina @ Atlanta 
    • DAZN
  • Houston @ Tennessee 
    • DAZN

Sunday 4 p.m. ET 

  • Seattle @ Los Angeles Rams – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • TSN2, CTV2 BC, CTV2 Alberta and FOX
  • San Francisco @ Arizona – Kickoff at 4:05 p.m. ET
    • DAZN
  • Kansas City @ Denver – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • CTV2 Toronto, CTV2 Ottawa, CTV2 London, CTV2 Windsor, CTV2 Atlantic, RDS2 and CBS
  • Baltimore @ Cleveland – Kickoff at 4:25 p.m. ET
    • DAZN

Sunday Night Football

  • 8:15 p.m. ET – Detroit @ Philadelphia 
    • TSN2, CTV2 Network, RDS2 and NBC

Monday Programming 

  • 3 p.m. ET – NFL Live (TSN1/5)
  • 6 p.m. ET – NFL Monday Night Countdown (TSN1)
  • 8:15 p.m. ET – Dallas @ Las Vegas 
    • TSN1, CTV2 Network, RDS2 and ABC
