Z, la télé qui risque toujours plus!

À compter du 3 septembre, à Z, les téléspectateurs découvriront des émissions audacieuses qui les amènent sur le terrain, au cœur de l’action! Trois nouvelles productions originales sont à voir absolument : la série documentaire PINEL : AU CŒUR DE LA MALADIE MENTALE, SEMI-PRO avec les joueurs de hockey des Éperviers de Sorel et des Draveurs de Trois-Rivières et un portrait sur deux Québécois de l’industrie du X à Los Angeles, PORN TO BE WILD. L’automne à Z, c’est aussi sept nouvelles séries en acquisition qui divertiront assurément et le retour de 16 émissions populaires!

Z est la deuxième chaîne spécialisée de divertissement du marché qui rejoint le plus de téléspectateurs en moyenne chaque semaine en A18-49, juste derrière Canal D, aussi une chaîne de Bell Média. La force de Z réside dans ses productions originales : COMÉDIE SUR MESURE a été l’émission la plus populaire sur Z de la saison HP18. *

PINEL : AU CŒUR DE LA MALADIE MENTALE (mercredi 22 h, dès le 5 septembre)

Cette série documentaire ouvre les portes de l’Institut Philippe-Pinel, qui accueille des patients ayant commis des délits avec violence. Elle suit le quotidien des intervenants et des patients qui évoluent au sein de cet établissement unique. Souffrance, psychose et violence composent les journées de chacun. L’émission met en lumière le difficile parcours de patients jugés non criminellement responsables, mais dangereux pour autrui. Il s’agit d’une plongée dans la noirceur et la fragilité de la psyché humaine.

SEMI-PRO (lundi 21 h 30, dès le 3 septembre)

SEMI-PRO plonge les téléspectateurs au cœur de la rivalité entre deux équipes de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) : les Éperviers de Sorel et les Draveurs de Trois-Rivières. La série documentaire met en lumière le quotidien de joueurs, d’entraîneurs, de propriétaires d’équipe flamboyants et de leurs partisans enflammés. Tous sont habités par la même passion : le hockey. Plusieurs des hockeyeurs de la LNAH sont passés à deux doigts de faire carrière dans la LNH, mais à présent, l’espoir d’atteindre leur rêve n’existe plus. Les gars jouent pour le trip de gang et parce que le hockey est une drogue dont ils ne peuvent se passer.

PORN TO BE WILD (vendredi 22 h, dès le 7 septembre)

La série documentaire PORN TO BE WILD entre dans l’univers de Jessy Jones, classé au top 3 des plus grandes vedettes de l’industrie à Los Angeles, et de Savana Styles, qui possède aujourd’hui sa propre compagnie de production. Il y a quelques années, ils ont tout plaqué pour vivre leur rêve américain et devenir de grands noms de la pornographie. Chaque jour, ils font le pari risqué de réussir dans une ville où l’industrie du X est une machine implacable, exigeante, qui brasse beaucoup d’argent et qui ne fait de cadeaux à personne.

Retour des émissions phares de Z en production originale

Maripier Morin et Martin Perizzolo sont de retour avec le talk-show MARIPIER! (jeudi 21 h, dès le 6 septembre)! Pour cette 3e saison, Les Grandes Crues et Julien Lacroix se joignent à Rémi-Pierre Paquin et Réal Béland comme collaborateurs.

COMÉDIE SUR MESURE (jeudi 21 h 30, dès le 6 septembre), l’émission la plus populaire l’hiver dernier à Z, est de retour avec neufs humoristes ou duos (Alexandre Barrette, José Gaudet, Dominic et Martin, Pierre Hébert, Maxim Martin, Alex Perron, Billy Tellier, les Grandes Crues et Korine Côté) dans autant de villages du Québec.

Pour sa 4e saison, DIRECT DANS L’NET (jeudi 22 h, dès le 6 septembre) accueille une nouvelle équipe à l’animation, soit Maxim Martin et ses acolytes Sébastien Dubé et Korine Côté, ainsi que Mehdi Bousaidan en tant que chroniqueur.

RAPIDES ET MILLIONNAIRES (lundi 21 h, dès le 3 septembre) effectue un retour sur les pistes d’accélération avec le millionnaire Olivier Benloulou.

Des acquisitions qui étonneront à coup sûr!

Les 7 nouvelles acquisitions de Z ont été choisies pour des téléspectateurs qui désirent se faire surprendre. Le classique TOP GEAR (lundi 19 h, dès le 3 septembre) avec Matt Leblanc, le docu-réalité LES BROWN : GÉNÉRATION ALASKA (jeudi 20 h, dès le 6 septembre) et la fiction CAMERON BLACK : L’ILLUSIONNISTE (mardi 19 h, dès le 9 octobre) sont parmi les nouveautés à ne pas manquer.

Enfin, les préférés ARROW, SURNATUREL, REMORQUAGE À SOUTH BEACH et BATTLE BOTS – COMBATS DE ROBOTS effectuent un retour attendu à Z avec de nouveaux épisodes.

Dès le 3 septembre, les gars en auront pour leur argent avec une programmation qui déménage et des personnages plus grands que nature.

La chaîne Z est offerte en débrouillage du 28 août au 2 octobre chez Bell, Bell Aliant, Bell MTS, Cogeco, Telus, Rogers, Vidéotron, CCAP, Altima Telecom, Access Communcations, CIK Telecom, EBOX, Groupe Maskatel, IHR Telecom Novus, Sogetel et VMedia.

