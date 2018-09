Tout découvrir à Canal D, dès le 27 août!

Pour la première fois à la télévision québécoise, un docu-réalité suit des juges, des avocats, des greffiers et des constables spéciaux dans leur quotidien à l’intérieur du palais de justice de Québec. Un des attraits de la production est un accès inédit auprès des juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Québec. Ces derniers sont confrontés quotidiennement à des drames déchirants, à des crimes répugnants ou à des situations urgentes. Leur travail touche tous les types de litiges : procès criminel, cause aux petites créances, dossier en droit de la famille ou en Chambre de la jeunesse, séance de médiation ou encore conférence de règlement à l’amiable.

Cette série documentaire permet de vivre, en totale immersion, le quotidien d’un groupe de travailleurs forestiers au camp Caribou et au camp 54, dans le secteur Mistassini au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le travail de ces bûcherons des temps modernes durant la saison d’exploitation est difficile et rempli d’imprévus. L’émission suit également le parcours du bois, du chantier de coupe à l’usine de transformation : de la forêt boréale au « 2×4 », la route est longue. VIE DE CHANTIER propose un portrait fascinant d’une industrie beaucoup plus complexe qu’elle en a l’air. La narration est assurée par Patrice Robitaille.