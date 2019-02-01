February 2019 TV Series Highlights: Man with a Plan, One Day at a Time, The Oath & When Calls the Heart return; Premieres of Russian Doll, Proven Innocent, The Enemy Within & Whiskey Cavalier

FEBRUARY 2019
TV SERIES HIGHLIGHTS
NEW SERIES
|Russian Doll
February 1 on Netflix
Official Trailer
|The ABC Murders (mini-series)
February 1 on Amazon Prime
Official Trailer
|White Dragon
February 8 on Amazon Prime
Official Trailer
|Pen15
February 8 on Hulu
Official Trailer
|The Umbrella Academy
February 15 on Netflix
Official Trailer
|Proven Innocent
February 15 @ 9pm ET on FOX
Official Trailer
|The Enemy Within
February 25 @ 10pm ET on NBC / CTV
Official Trailer
|Whiskey Cavalier
February 27 @ 10pm ET on ABC / CTV
Official Trailer