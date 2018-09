Cet automne, tous les yeux seront rivés sur VRAK

Dès le 3 septembre, VRAK lance une programmation automnale franchement captivante mettant en vedette les comédiens, animateurs et humoristes de l’heure! Pour vivre des émotions de toutes sortes, les téléspectateurs pourront voir la nouvelle fiction quotidienne CLASH de Fabienne Larouche, ainsi que de nouveaux épisodes de CODE G., ALT (ACTUALITÉ LÉGÈREMENT TORDUE) et #5RÈGLES. JÉRÉMIE et MAX ET LIVIA, les séries les plus regardées de l’automne dernier, reviennent également avec de nouveaux épisodes. L’automne à VRAK, c’est aussi 3 nouvelles fictions américaines et le retour attendu de 8 acquisitions!

CLASH – Du lundi au jeudi 19 h 30, dès le 5 novembre

Produite par Fabienne Larouche ainsi que Michel Trudeau, CLASH est la nouvelle fiction quotidienne de VRAK à voir absolument. La série dramatique met en vedette une brochette d’acteurs talentueux dans les rôles principaux, soit Ludivine Reding, Félix-Antoine Cantin, Alex Godbout, Marie-Evelyne Lessard, Alexandre Nachi et Rose-Marie Perreault.

CLASH raconte un moment charnière chez six jeunes adultes, âgés de 19 à 25 ans, qui doivent fréquenter un centre de réhabilitation après un séjour à l’hôpital. Encore récemment en pleine possession de leurs moyens, ils doivent maintenant composer avec un corps diminué, voire handicapé. Sur le chemin cahoteux de leur guérison se construit la trame de leurs amitiés naissantes faites de complicité et de conflits. Ayant déjà à composer avec un passé complexe, chaque accidenté devra surmonter des défis intenses et déterminants.

JÉRÉMIE (saison 4) – Jeudi 19 h, dès le 6 septembre

JÉRÉMIE a été la série la plus regardée à VRAK l’automne dernier avec 105 000 téléspectateurs chez les 2+ dans sa case horaire principale (mardi 19 h)*. Un autre été s’amorce sur les berges du Domaine du lac. Tout semble paisible : Jérémie s’apprête à vivre la plus belle expérience de sa vie, et Olivier ne pourrait être plus heureux pour sa douce. Camille et Raphaëlle ont passé une année de colocation éprouvante, mais leur amitié tient la route. La rémission de Max se déroule à merveille. Bref, tout va pour le mieux. Pourtant, après cet été, rien ne sera plus jamais pareil. Cette saison, Catherine St-Laurent, Guillaume Gauthier, Kimberly Laferrière et Philippe Thibault-Denis s’ajoutent à la distribution.

MAX ET LIVIA (saison 2) – Mardi 18 h, dès le 4 septembre

Mettant en vedette Maxim Martin et sa fille Livia, MAX ET LIVIA a été la deuxième série la plus regardée sur la chaîne l’automne dernier avec 101 000 téléspectateurs chez les 2+ dans sa case horaire principale (mardi 17 h 30).* Après quelques mois de cohabitation, Max et Livia entretiennent une relation père-fille pleine d’amour, d’humour et d’ajustements. Livia réalise qu’elle a plus de plaisir avec ses amies qu’avec son amoureux. Max tente de trouver de nouveaux défis après un échec professionnel. Dominic a quitté le condo et trouve le temps long sans Max, Livia et… Fongus.

CODE G. (suite saison 2) – Mardi 21 h, dès le 4 septembre

Cet automne, Mehdi Bousaidan et Pier-Luc Funk s’ajoutent au noyau de voix fortes déjà existantes, soit Phil Roy, Jay Du Temple et Daniel Pinet! Être poche au lit, le fast-food, le ghosting, les films de filles, avoir une bedaine : les gars aborderont toutes sortes de sujets, avec beaucoup d’humour et d’autodérision. Émile Bilodeau, Olivier Dion, Sam Breton, Félix-Antoine Tremblay, Julien Lacroix et Pierre-Yves Roy-Desmarais sont les collaborateurs occasionnels.

ALT (ACTUALITÉ LÉGÈREMENT TORDUE) (saison 3) – Mercredi 18 h, dès le 5 septembre

Pierre-Yves Roy-Desmarais est désormais à la barre de cette revue d’actualité humoristique! Matthieu Pepper, Rose-Aimée Automne T. Morin, Julien Corriveau, Valérie Roberts, Kevin Raphael, Guillaume Pineault, Jean-François Provençal, Rosalie Vaillancourt, David Beaucage, Daphné Létourneau, Suzie Bouchard, Diandra Grandchamps et Sarah Mottet sont les chroniqueurs réguliers. De leur côté, Julien Lacroix, Arnaud Soly, Judith Lussier, Roseline Fillion et Fabrice Vil feront des apparitions. Si un événement fait la nouvelle ou si c’est dans l’air du temps, ils vont trouver le moyen d’en rire lors d’une chronique ou d’un sketch.

Trois nouvelles fictions américaines!

VRAK accueille sur ses ondes FAMOUS IN LOVE (lundi 20 h, dès le 3 septembre) avec Bella Thorne, qui est la nouvelle série à succès de la créatrice des MENTEUSES (I. Marlene King). YOUNG SHELDON (mardi 19 h, dès le 4 septembre) raconte la jeunesse de Sheldon Cooper, populaire personnage de l’émission THE BIG BANG THEORY. Tournée à Montréal, la série DE CELLES QUI OSENT (version française de THE BOLD TYPE, lundi 20 h, dès le 12 novembre) suit les tribulations de trois amies qui travaillent pour un magazine féminin.

Du divertissement à la tonne avec le retour des préférés!

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, JANE L’IMMACULÉE, LES FOSTER, JOURNAL D’UN VAMPIRE et LA FAMILLE ROYALE, entre autres, sont de retour avec de nouvelles intrigues. La production originale #5RÈGLES avec Tatiana Polevoy à l’animation se poursuit également à l’automne.

VRAK sera en débrouillage du 23 octobre au 20 novembre chez certains câblodistributeurs.

