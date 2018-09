Canal Vie : la télé de toutes les femmes!

À compter du 3 septembre, Canal Vie propose des émissions riches et diversifiées pour inspirer, divertir et informer toutes les Québécoises. Avec 7 nouvelles productions originales, 13 nouvelles acquisitions et le retour de 7 émissions phares, la chaîne répond plus que jamais aux préoccupations des femmes en abordant des sujets aussi actuels et pertinents que la famille, la santé, les relations de couple, la réno-déco ou encore les finances personnelles!

CANAL VIE, c’est toujours la référence des femmes au Québec! La chaîne est toujours numéro un des chaînes Lifestyle chez les tous 2+ dans le marché. De plus, elle obtient une part de marché de 2,2% dans la cible F25-54, soit plus que ses deux concurrents directs réunis.*

LES GRATTEUX (lundi 19 h 30, dès le 3 septembre)

Ce magazine traite des mille et une façons d’économiser au quotidien. Gildor Roy et Marie-Christine Proulx proposent une foule de conseils pour éviter les achats inutiles. Des taupes de différents commerces dévoilent les pièges à éviter. Des gratteux se confient pour donner leurs meilleurs trucs d’initiés. Le duo partage également des recettes pour faire soi-même certains produits, et révèle des astuces pour acheter les bons articles au bon moment. L’idée, c’est de garder le maximum de sous dans les poches des téléspectateurs.

JOSÉE BOUDREAULT PLUS FORTE QUE L’AVC (le lundi 3 septembre, 21 h)

En 2016, Josée Boudreault a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de son conjoint Louis-Philippe Rivard. Ce documentaire suit le parcours de Josée pour récupérer ses capacités motrices et verbales. Cette histoire est avant tout celle d’un couple uni qui s’aime au-delà des enjeux de la maladie.

MÈRES À BOUTTE (mercredi 21 h, dès le 5 septembre)

Marie-Ève Piché (Maman Caféïne), Maude Michaud (La parfaite maman cinglante), Melissa Maya Falkenberg, Marie-Pier Allard et Vicky Fortin-Mathieu cherchent le parfait équilibre entre leur travail, leur famille et leur vie de femme. Ce docu-réalité plonge ces cinq mamans aux goûts et aux opinions diamétralement opposés dans de nombreuses activités et situations pour entendre leur point de vue, aussi divertissant qu’informatif, sur leur quotidien exigeant de maman.

L’UNITÉ DES NAISSANCES (mercredi 21 h 30, dès le 5 septembre)

Ce docu-réalité offre un accès privilégié au Département d’obstétrique-gynécologie du CHU Sainte-Justine. Elle explore la réalité remplie d’imprévus et d’intensité du personnel médical dans son travail auprès des mères et de leur bébé. Ces spécialistes travaillent d’arrache-pied pour accompagner les familles et pour leur permettre de ramener un poupon en santé à la maison.

LE CLUB MEL (jeudi 21 h, dès le 6 septembre)

Chaque semaine, Mélanie Maynard et deux de ses collaborateurs reçoivent un invité qui se pose une question à propos de laquelle il aimerait se forger une opinion. Dans ce magazine, des échanges humoristiques, des anecdotes personnelles et des témoignages de spécialistes permettent de faire le tour du sujet. Des gens du public sont disposés en fonction de leur opinion et se déplacent s’ils changent d’avis sur la question. Rosalie Bonenfant, Antoine Vézina, Tammy Verge, Kim Rusk, Maxim Martin, Anna Beaupré-Moulounda, Geneviève Pettersen, Rémi-Pierre Paquin et Gabriel D’Almeida Freitas sont les collaborateurs.

ÇA CHANGE PAS LE MONDE (vendredi 19 h 30, dès le 7 septembre)

Cette série documentaire explore les plaisirs et les défis de ceux qui ont gagné à la loterie. En suivant le quotidien de plusieurs gagnants, chaque émission présente l’impact que l’argent a eu sur leur famille, sur leur cercle d’amis et sur eux-mêmes. Avec Yve Lavigueur.

GOLDWATER À L’ÉCOUTE (lundi 21 h, dès le 15 octobre)

Anne-France Goldwater – avocate, experte en droit familial et animatrice – a un esprit juridique incomparable et une personnalité plus grande que nature. Avec l’aide du psychologue Dr Paul Simard, elle vient à la rescousse de couples en difficulté. Ces derniers reçoivent des conseils francs et judicieux pour faire le point sur des conflits et des questionnements qui les préoccupent.

Le retour des préférés de chez nous

Le retour de plusieurs émissions à succès confirme que Canal Vie est toujours le leader en « réno-déco-immo ». L’élan de générosité de Chantal Lacroix se poursuit avec ON EFFACE ET ON RECOMMENCE (lundi 20 h, dès le 3 septembre). TOUS POUR UN CHALET! (mardi 21 h, dès le 4 septembre) et Mathieu Baron débarquent à Mandeville, dans Lanaudière, pour la plus importante compétition de rénovation au Québec, avec un chalet d’une valeur de 450 000 $. LA FAMILLE GROUX (jeudi 20 h, dès le 25 octobre) est de retour alors que Tara et Pascal ont accueilli leur 10e enfant cette année! C’EST QUOI TON PLAN? (lundi 19 h, dès le 3 septembre) et OUVREZ, ON NE SAIT JAMAIS! (mercredi 19 h 30, dès le 5 septembre) sont également de retour.

De nouvelles acquisitions pour tous les goûts

Canal Vie a mis la main sur des émissions qui ont suscité beaucoup de réactions lors de leur diffusion originale. TRADING SPACES : LES VOISINS REDÉCORENT (mardi 19 h, dès le 4 septembre), LES DESSOUS DU SECONDAIRE (mercredi 22 h, dès le 5 septembre), JO FROST ET LES ENFANTS TUEURS (jeudi 22 h, dès le 13 septembre), CHANGER DE SEXE : LA TRANSFORMATION (jeudi 22 h, dès le 11 octobre) et la fiction L’ESCOUADE FÉMININE (samedi 22 h, dès le 15 septembre) sont quelques titres forts de l’automne.

De nouveaux épisodes pour PAS LE CHOIX DE RÉNOVER! (mardi 20 h, dès le 4 septembre) et LA VIE AVEC DES QUINTUPLÉES (jeudi 19 h, dès le 6 septembre) sont aussi attendus cet automne.

La chaîne a profité du lancement de sa programmation automnale pour lancer sa nouvelle identité visuelle qui exprime sa raison d’être. Depuis le 6 août, le public peut découvrir la signature #àmafaçon véhiculée par une importante campagne promotionnelle multiplateforme.

Canal Vie sera en débrouillage du 28 août au 2 octobre chez Bell, Bell Aliant, Bell MTS, Cogeco, Telus, Rogers, Vidéotron, CCAP, Altima Telecom, Access Communcations, CIK Telecom, EBOX, Groupe Maskatel, IHR Telecom Novus, Sogetel et VMedia.

Share this: Print

Facebook

Twitter

Google