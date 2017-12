beIN SPORTS Soccer Schedule for December 15 – 18

FC BARCELONA VS. DEPORTIVO AND LYON VS. MARSEILLES HIGHLIGHT THIS WEEKEND’S SOCCER ACTION – EXCLUSIVELY ON beIN SPORTS

HIGHLIGHTS:

La Liga:

December 16: Atlético de Madrid vs. Alavés

December 17: FC Barcelona vs. Deportivo

Serie A:

December 16: Inter Milan vs. Udinese

December 16: Torino vs. Napoli

December 16: AS Roma vs. Cagliari

December 17: Bologna vs. Juventus

Ligue 1:

December 15: St. Etienne vs. AS Monaco

December 16: Stade Rennais vs. Paris Saint-Germain

December 17: Lyon vs. Marseilles

Catch all the best of LaLiga, Serie A, Ligue 1, Süper Lig, and the Swiss Super League on beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español and beIN SPORTS CONNECT.

beIN SPORTS DATE EVENT LEAGUE/TOURNAMENT ROUND AIR TIME (EST) Dec. 15 St. Etienne vs. AS Monaco Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 2:40 PM LIVE Dec. 16 Inter Milan vs. Udinese Serie A – Italian League MATCHDAY #17 8:55 AM LIVE Dec. 16 Rennes vs. Paris Saint-Germain Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 10:55 AM LIVE Dec. 16 Torino vs. Napoli Serie A – Italian League MATCHDAY #17 1:00 PM LIVE Dec. 16 AS Roma vs. Cagliari Serie A – Italian League MATCHDAY #17 2:40 PM LIVE Dec. 16 Atlético de Madrid vs. Alavés LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 8:00 PM DELAY Dec. 16 Torino vs. Napoli Serie A – Italian League MATCHDAY #17 10:00 PM DELAY Dec. 17 Bologna vs. Juventus Serie A – Italian League MATCHDAY #17 8:55 AM LIVE Dec. 17 FC Barcelona vs. Deportivo LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:35 PM LIVE Dec. 17 Lyon vs. Marseilles Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 6:00 PM DELAY Dec. 18 Málaga vs. Real Betis LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:50 PM LIVE beIN SPORTS en Español DATE EVENT LEAGUE/TOURNAMENT ROUND AIR TIME (EST) Dec. 15 Sevilla vs. Levante LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:50 PM LIVE Dec. 15 St. Etienne vs. AS Monaco Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 10:00 PM DELAY Dec. 16 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 10:05 AM LIVE Dec. 16 Eibar vs. Valencia LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 12:20 PM LIVE Dec. 16 Atlético de Madrid vs. Alavés LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:35 PM LIVE Dec. 16 Torino vs. Napoli Serie A – Italian League MATCHDAY #17 7:00 PM DELAY Dec. 16 Stade Rennais vs. Paris Saint-Germain Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 9:00 PM DELAY Dec. 17 Celta de Vigo vs. Villarreal LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 10:05 AM LIVE Dec. 17 Las Palmas vs. Espanyol LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 12:20 PM LIVE Dec. 17 FC Barcelona vs. Deportivo la Coruña LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:35 PM LIVE Dec. 17 Bologna vs. Juventus Serie A – Italian League MATCHDAY #17 7:00 PM DELAY Dec. 18 Málaga vs. Real Betis LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:50 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT DATE EVENT LEAGUE/TOURNAMENT ROUND AIR TIME (EST) Dec. 15 AS St. Etienne vs. AS Monaco Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 2:40 PM LIVE Dec. 15 Sevilla FC vs. Levante UD LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:50 PM LIVE Dec. 16 Inter Milan vs. Udinese Serie A – Italian League MATCHDAY #17 8:55 AM LIVE Dec. 16 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 10:05 AM LIVE Dec. 16 Rennes vs. Paris Saint-Germain Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 10:55 AM LIVE Dec. 16 Torino FC vs. Napoli Serie A – Italian League MATCHDAY #17 11:45 AM LIVE Dec. 16 SD Eibar vs. Valencia CF LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 12:20 PM LIVE Dec. 16 SM Caen vs. EA Guingamp Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 1:45 PM LIVE Dec. 16 Montpellier Hérault SC vs. FC Metz Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 1:45 PM LIVE Dec. 16 ASTAC Troyes vs. Amiens SC Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 1:45 PM LIVE Dec. 16 Atlético de Madrid vs. Deportivo Alavés LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:35 PM LIVE Dec. 16 AS Roma vs. Cagliari Serie A – Italian League MATCHDAY #17 2:40 PM LIVE Dec. 17 Girona FC vs. Getafe FC LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 5:45 AM LIVE Dec. 17 Hellas Verona FC vs. AC Milan Serie A – Italian League MATCHDAY #17 6:15 AM LIVE Dec. 17 FC Nantes vs. Angers SCO Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 8:45 AM LIVE Dec. 17 Bologna FC vs. Juventus FC Serie A – Italian League MATCHDAY #17 8:45 AM LIVE Dec. 17 FC Crotone vs. Chievo Verona Serie A – Italian League MATCHDAY #17 8:45 AM LIVE Dec. 17 AS Fiorentina vs. Genoa CFC Serie A – Italian League MATCHDAY #17 8:45 AM LIVE Dec. 17 Sampdoria vs. US Sassuolo Serie A – Italian League MATCHDAY #17 8:45 AM LIVE Dec. 17 Grasshopper CZ vs. FC Basel Super League – Swiss League MATCHDAY #19 9:45 AM LIVE Dec. 17 RC Celta vs. Villarreal CF LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 10:05 AM LIVE Dec. 17 OGC Nice vs. Girondins de Bordeaux Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 11:00 AM LIVE Dec. 17 Besiktas vs. Osmanlispor FK Süper Lig – Turkish League MATCHDAY #16 11:15 AM LIVE Dec. 17 Benevento vs. SPAL Serie A – Italian League MATCHDAY #17 11:45 AM LIVE Dec. 17 US Las Palmas vs. RCD Espanyol LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 12:20 PM LIVE Dec. 17 Atalanta BC vs. SS Lazio Serie A – Italian League MATCHDAY #17 2:30 PM LIVE Dec. 17 FC Barcelona vs. RC Deportivo LaLiga – Spanish League MATCHDAY #16 2:35 PM LIVE Dec. 17 Lyon vs. Marseilles Ligue 1 – French League MATCHDAY #18 2:45 PM LIVE

